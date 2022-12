ProSiebenSat.1 - Gelingt der Aktie ein Comeback?

Lange Zeit war es ruhig um die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. In dieser Woche machten wieder einmal Übernahmegerüchte die Runde.

Das Thema kam auf, da die Medienholding des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Sonntag in Österreich die vollständige Kontrolle beim deutschen TV-Konzern angemeldet hat. MediaForEurope (MFE), so der Name der Holding, ist bereits seit 2019 Anteilseigner der Münchener, damals noch unter dem Namen Mediaset. Im November war die Beteiligung bereits auf 22,72 % ausgebaut worden. Nun strebt MFE den „Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE“ an, so der Wortlaut. Was das genau bedeuten könnte, darüber rätseln aktuell die Experten.

So teilte das Bundeskartellamt mit, ein Antrag seitens MFE sei bislang nicht eingegangen. Und auch bei der zuständigen Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) sei bislang keine entsprechende Anzeige eingegangen, wie der Deutschlandfunk in Erfahrung bringen konnte. Auch dürfte eine Übernahme von ProSiebenSat.1 aufgrund einer Verschärfung des bayerischen Mediengesetzes nur schwer durchzubekommen sein. Analysten halten es daher für wahrscheinlicher, dass MFE eine Erhöhung des Anteils auf 29,9 % anstrebt. Erst wenn die Schwelle von 30 % erreicht bzw. überschritten wird, würde das ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre auslösen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein Übernahmeangebot eher unwahrscheinlich ist, eine Aufstockung in Richtung der 30%-Schwelle in den kommenden Monaten aber durchaus plausibel erscheint.

Doch wie läuft es fundamental beim Medienkonzern ProSiebenSat.1? Die Streaming-Konkurrenz wie auch ein schwächelndes Werbegeschäft machen dem Unternehmen zu schaffen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um über 7 % auf 4,15 Mrd. EUR zurückgehen dürfte. Das EBIT dürfte nach einem starken Jahr 2021 sogar um rund ein Drittel einbrechen, der Gewinn je Aktie um gut 20 % auf 1,27 EUR. Besserung ist auch für 2023 erst einmal nicht in Sicht. Der Markt rechnet hier mit einer Stabilisierung und einem leichten Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Demnach könnte ProSiebenSat.1 im Jahr 2023 1,20 EUR je Aktie verdienen. Die KGVs des Titels belaufen sich also auf 6 und 7.

Chart: ProSiebenSat.1

Widerstandsmarken: 7,96 + 8,95 + 9,10 EUR

Unterstützungsmarken: 7,40 + 6,44 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie von ProSiebenSat.1 nach einer ersten Erholungsstrecke von Oktober bis Anfang Dezember scharf korrigiert. Dabei erreichte sie das 61,8%-Fibonacci-Retracement dieser Strecke bei 7,40 EUR, von wo aus eine Erholung startete. Solange diese Marke hält, besitzen die Bullen Chancen, eine weitere Aufwärtsbewegung folgen zu lassen. Über 8,18 EUR könnte diese an Fahrt gewinnen und den Wert in Richtung 8,95 EUR führen, wo bald auch der EMA200 auftreffen wird.

Unterhalb von 7,40 EUR schwinden die Chancen für die Käufer dagegen und ein Abverkauf in Richtung 6,44 EUR könnte folgen.

Anleger, die bei der Aktie von ProSiebenSat.1 auf eine Fortsetzung der Erholung spekulieren möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HC2868 oder HC2NSF setzen. Trader, die dagegen von einer Fortsetzung der Korrektur in Richtung 6,44 EUR ausgehen, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HC286A oder HC28A7 zurückgreifen.

ProSiebenSat.1 in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2022 – 21.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal ProSiebenSat.1 in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

