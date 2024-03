Privatplatzierung: Madison Metals will bis zu 3,5 Mio. CAD für Khan-Bohrprogramm einsammeln

Madison Metals will nach mehreren vielversprechenden Ergebnissen auf dem Uranprojekt Khan in Namibia nun mit Bohrungen beginnen. Zur Finanzierung wird nun eine Privatplatzierung im Umfang von bis zu 3,5 Mio. CAD durchgeführt.

Madison Metals (CSE: GREN; WKN: A3CUJV, ISIN: CA55658R2081) beschafft sich neues Kapital für die laufenden Explorationsarbeiten. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, sollen im Wege einer (nicht vermittelten) Privatplatzierung bis zu 3,5 Mio. CAD erlöst werden.

So will der Explorer 10 Mio. Einheiten zu einem Preis von 0,35 CAD pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD und höchstens 3,5 Mio. CAD am Markt platzieren. Dabei besteht jede Einheit aus einer Stammaktie und einer halben Kaufoption.

Aktie + Kaufoption mit 0,50 CAD Strike

Jede ganze Kaufoption berechtigt zum Erwerb einer Madison Metals Aktie zum Preis von 0,50 CAD. Das Ausübungsrecht gilt für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Abschlusstag der Transaktion. Am Dienstag zum Handelsschluss notierte die Aktie an der Kanadischen Börse bei 0,385 CAD. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist.

Der Erlös aus dem Angebot soll in erster Linie für die Aufnahme von Bohrungen bei der hochgradigen Uranentdeckung Khan in Namibia, aber auch für Akquisitionskosten und allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Madison Metals ist seit Mai 2022 an der kanadischen Börse notiert. Im September 2022 startete die OTCQB Ventures Notierung in den USA, seit Dezember 2023 besteht zusätzlich ein Listing an der Börse Frankfurt.

Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Namibia, wo Madison in der Nähe weltbekannter Uranvorkommen wie der Rössing Mine Liegenschaften zur Uranexploration erworben hat.

Rössing-Mine als Nachbar vom Kahn-Uranprojekt: Bereits erste Explorationserfolge

Aktuell steht das Khan-Projekt bei Madison West im Mittelpunkt. Für das Projekt meldete der Explorer in diesem Jahr bereits zwei bedeutende Ergebnisse. Im Februar wurde die Entdeckung einer hochgradigen Uranmineralisierung bei Anomalie 5 bekanntgegeben, zu der auch eine Oberflächenprobe mit 8,47 % U3O8 gehörte. Der Durchschnitt der ersten 10 chemischen Proben belief sich auf 1,33 % U3O8.

Knapp einen Monat später wurde über weitere Untersuchungsergebnisse des Oberflächen-Grabenprobenahmeprogramms berichtet. Die neuen Ergebnisse aus Graben 6 konnten die anomale Breite auf 4,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 2,78 % U3O8 erweitern. Die Ergebnisse bestätigten die Oberflächenkontinuität der mineralisierten Alaskite bei Anomalie 5, wobei in sechs der sieben beprobten Gräben Urangehalte von über 0,1 % U3O8 festgestellt wurden.

Das Management um CEO und Executive Chairman Duane Parnham blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Bergbau zurück, davon 22 Jahre in Namibia. Parnham gelang mit einem Startup bereits der Aufstieg zu einem 860 Mio. CAD schweren Bergbauunternehmen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

