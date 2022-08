Private Equity - eine Erklärung der wichtigsten Begriffe

Die Beteiligung an Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial stellt für viele Anleger eine aussichtsreiche Investmentmöglichkeit dar. Insbesondere für Gründer oder junge Unternehmer können Fremdbeteiligungen in Form von Private Equity (privates Beteiligungskapital) finanzielle Schwierigkeiten lösen und dem Investor kurzfristig eine hohe Rendite ermöglichen.

Was genau versteht man aber unter Private Equity? Und was unter Venture Capital oder Mezzanine Kapital? Branko Kunovic, Gründer und CEO der Global Services Management AG, einer Private Equity Finanz-Boutique in Zürich klärt auf.

Was ist Private Equity?

Private Equity, also privates Beteiligungsvermögen, ist eine außerbörsliche Beteiligung an einem Unternehmen. Diese Beteiligung erfolgt mit Eigenkapital, mit dem Geschäftsanteile des Unternehmens übernommen werden. Die Zielunternehmen befinden sich dabei meist im Wachstum, weshalb die Beteiligung oft eine hohe Rendite ermöglicht, aber auch beachtliche Risiken birgt.

Private Equity Investoren können während der Laufzeit des Investments weder auf ihr investiertes Geld zugreifen noch darüber verfügen. Deshalb und weil das Investment risikobehaftet ist, sollte der Investor nicht auf dieses Geld angewiesen sein. Vorzeitige Gewinne lassen sich bei einer Weiterveräußerung oder bei einem Börsengang realisieren.

Die Beteiligungen laufen in der Regel über Private Equity Gesellschaften, die die Unternehmen vorab durchleuchtet und geprüft haben. Nur wenn diese Analyse ein positives Ergebnis hatte, bietet die Gesellschaft ihren Kunden die Beteiligungsmöglichkeiten an. Private Equity Gesellschaften legen auch Privat Equity Fonds auf, in die man schon kleinere Beträge investieren kann.

Was versteht man unter Venture Capital?

Venture Capital, zu deutsch Wagniskapital, ist eine Unterform von Private Equity mit besonders hohem Risiko. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust des eingesetzten Kapitals, im besten Fall winken äußerst hohe Renditen. Zielunternehmen sind üblicherweise vielversprechende Unternehmen in einer frühen Gründungsphase. Die Investoren stellen neben Geld auch Know-how und ihre Netzwerke zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, sich mehr als bei anderen Beteiligungsformen einzubringen, und genießen umfassendere Rechte.

Wann spricht man von Private Equity und wann von Venture Capital?

Während Venture Capital Beteiligungen in der sogenannten Seed-Phase, also mit oder spätestens nach der Gründungsphase einsetzen, konzentrieren sich die Private Equity Investoren auf bereits etablierte, mittelständische Unternehmen mit stabilen Cashflows. Auf diese Weise ist das Verlustrisiko etwas geringer und das Investment erscheint dadurch sicherer.

Da Venture Capital Beteiligungen den Fokus auf neue und innovative Unternehmen legen, die Kapital benötigen und zunächst wachsen müssen, ist das Risiko hierbei deutlich höher. Daher finden in der Regel stets mehrere Finanzierungsrunden mit verschiedenen Investoren statt, um die Höhe der Beteiligung stetig anpassen zu können.

Bei Private Equity Gesellschaften findet die Beteiligung meist bereits mit einer Transaktion statt, für die neben Eigenkapital auch Fremdkapital genutzt wird. Dadurch kann eine Hebelwirkung erzielt werden.

Was ist Mezzanine Kapital?

Mezzanine Kapital oder auch Mezzanine-Finanzierungen kann man ebenfalls als eine Art Private Equity gesehen werden, allerdings ist dies keine eigene Finanzierungsform. Stattdessen ist die Mezzanine-Finanzierung eine Möglichkeit für Unternehmen ohne Inanspruchnahme von klassischen Krediten, sich mittels Eigen- und Fremdkapitals zu finanzieren. Stimmrechte oder Unternehmensanteile müssen bei Mezzanine-Finanzierungen nicht an die Investoren abgegeben werden.

Da Mezzanine Kapital meist dem Eigenkapital zugerechnet wird, kann man so die Fremdkapitalquote erhöhen, da diese ja an die Höhe des Eigenkapitals gekoppelt ist..

Auch Bei Mezzanine Finanzierungen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Beteiligung auszugestalten:

Wandelanleihen – festverzinsliche Wertpapiere, welche im Laufe der Beteiligung in Unternehmensaktien umgewandelt werden



Optionsanleihen – verzinsliche Wertpapiere inklusive der Möglichkeit auf Optionen (der Erwerb von Unternehmensaktien zu fixen Kursen)



Stille Beteiligungen – Kapitalgeber hat kein Mitspracherecht und muss im Verlustfall mit seiner getätigten Einlage haften, aber keine Nachzahlungen leisten



Nachrangdarlehen – Bei einer Insolvenz würden Mezzanine Gläubiger erst ausgezahlt werden, wenn alle Forderungen der anderen, „normalen“ Gläubiger getilgt wurden, erhalten wegen des hohen Risikos aber eine höhere Rendite



Genussscheine – Urkunde mit Rechteeinräumung und Vereinbarung über Gewinnbeteiligungen



Grundsätzlich können Investoren auch bei Mezzanine Kapital mit einer hohen Rendite rechnen. Gleichzeitig ist das Risiko aber auch recht groß, da neben erfolgsabhängiger Vergütung und langfristiger Kapitalüberlassung auch Nachrangigkeit und Verlustteilnahme zu den Charakteristika von Mezzanine Kapital zählen.

Fazit

Für Anleger kann eine Private Equity Beteiligung ebenso wie Venture Capital oder Mezzanine Kapital eine gewinnbringende Investmentmöglichkeit sein. Alle Formen bergen gleichzeitig vergleichsweise hohe Risiken, weshalb eine Investition wohl überlegt sein sollte. Wer sich jedoch trotz der Risiken direkt an vielversprechenden Unternehmen beteiligen möchte, aber nicht in Form von Aktien, sollte diese drei Varianten in Erwägung ziehen. Vorab sollte man sich ausführlich mit den Zielunternehmen beschäftigen und diese bestmöglich analysieren, um das Wachstumspotential und die Risiken möglichst realistisch einschätzen zu können.

Branko T. Kunovic ist Founder und CEO der Global Services Management AG, einer Private Equity Finanz-Boutique am Finanzplatz Zürich. Seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, verfügt er mittlerweile über ein breites Finanz-Fachwissen und hat sich nach Gründung der Global Services Management AG auf Private Equity spezialisiert. Indem er handverlesene, nachhaltige, innovative, erfolgversprechende Projekte von Gründern und Start-ups und Investoren zusammenbringt, verwirklicht er seine Vision, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.