Private Equity – Wie hoch ist das Risiko wirklich?

Viele neue Geschäftsideen bleiben in der Schublade liegen, weil es den Ideengebern an der notwendigen Kapitalausstattung mangelt. Häufig sind sie auf eine Aufstockung des bilanziellen Fremdkapitalanteils angewiesen. Dieser Schritt ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Finanzierungen über Private Equity sind eine Möglichkeit, sich außerbörslich finanziell unterstützen zu lassen. Hierbei beteiligen sich private Investoren mit einer Einlage an einem Start-up oder jungen Unternehmen - in der Erwartung, dass sie eine hohe Rendite erwirtschaften.

Dass Private Equity auch Risiken birgt, sollte jedem privaten Investor klar sein. Dabei stellt sich die Frage, wie hoch die Chancen auf profitable Gewinne sind und wie hoch das Risiko wirklich für einen Investor ist, wenn er eine Private Equity Beteiligung anstrebt.

Die Antworten hierauf gibt der folgende Ratgeber. Hier erfahren Sie, was sich hinter einer Private Equity Beteiligung verbirgt, welche Ziele private Kapitalgeber verfolgen und ob Private Equity mehr Chancen oder mehr Risiken bedeutet.

Bei einer Geldanlage mit Private Equity wenden Sie sich in der Regel an eine professionelle Private-Equity-Gesellschaft, über die Sie Ihr Geld dann außerbörslich in ein junges Unternehmen oder ein Start-up investieren. Diese Gesellschaft hat bereits ausgelotet, ob die Geschäftsidee des jungen Unternehmens Erfolg versprechend ist und die Möglichkeiten für hohe Renditen gegeben sind. Nur wenn das der Fall ist, wird das Jungunternehmen ins Portfolio der Gesellschaft aufgenommen.

Mit Ihrer Anlage erhalten Sie Unternehmensanteile. Auf diese Weise werden Sie gewissermaßen zum Mitgesellschafter des Start-ups. Anders als bei dem Kauf von Aktien müssen Sie sich aber nicht ständig um das Auf und Ab der Kurse kümmern und die Börse im Blick haben, da diese Unternehmen ja (noch) nicht börsennotiert sind. Private-Equity-Gesellschaften investieren das ihnen anvertraute Geld nur in Start-ups, bei denen sich das Risiko eines Verlusts in einem ausgewogenen Verhältnis zu einer möglichen Renditeerwartung befindet.

Entscheiden Sie sich dafür, Ihr Geld über eine Private-Equity-Gesellschaft zu investieren, müssen Sie ein paar Punkte beachten:

Ihre Investition ist in der Regel langfristig gebunden. Die Laufzeit der Investition kann durchaus bis zu 12 Jahre betragen. Während dieser Zeit haben Sie keine Möglichkeit, über das investierte Geld zu verfügen. Mit dem Geld werden Mehrheitsbeteiligungen erworben, die es dem Private-Equity-Unternehmen ermöglichen, Einfluss auf die unternehmerischen Geschicke eines Start-ups auszuüben.

Private Equity ist nichts für Kleinstbeträge: Als Mindestkapital müssen Sie in der Regel eine Einlage zur Verfügung stellen, die 250.000 Euro beträgt. In Ausnahmefällen sind auch schon Investitionen ab 50.000 Euro möglich. Möchten Sie sich als Kleinanleger mit Ihrem privaten Kapital an einem Start-up beteiligen, können Sie in einem Private-Equity-Fonds investieren. Hier beträgt die Mindesteinlage 10.000 Euro. Achten Sie darauf, dass der Fonds seine Beteiligungen auf eine Vielzahl von Start-ups streut. Das mindert Ihr persönliches Risiko. Bei der Investition in einem Private-Equity-Fonds erhalten Sie allerdings keine Informationen darüber, in welche Unternehmen oder welche Branchen Ihr Kapital investiert wird.

Private Kapitalanleger oder Investoren einer Private-Equity-Gesellschaft streben an, den Gewinn eines Unternehmens zu maximieren. Je höher der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ist, desto höher die zu erwartende Rendite. Sie üben Einfluss aus und nutzen das Mitspracherecht, das sie mit Ihrer Beteiligung erworben haben. Die komplette Übernahme eines Unternehmens gehört hingegen nicht zu den Zielen, die sie verfolgen.

Private Equity ist Risiko-Kapital. Kein Zweifel. Eine Garantie für den Erfolg des jungen Unternehmens gibt es nicht. Dennoch bleibt das Risiko überschaubar, bei einer Geldanlage mit Private Equity Geld zu verlieren, weil eine professionelle Private-Equity-Gesellschaft ein kompetenter, spezialisierter Partner ist. Diese prüft im Vorfeld eingehend, welche Chancen die Idee der Unternehmensgründer hat, welche Mitbewerber auf dem Markt agieren und wie sich mit der allgemeinen Nachfrage nach diesem Produkt oder der Dienstleistung verhält. Nur wenn ein gewisses Potential erkennbar ist und das Risiko nicht allzu hoch bewertet wird, wird die Private-Equity-Gesellschaft das Jungunternehmen in ihr Portfolio aufnehmen.

Private Equity wird bei privaten Kapitalgebern immer attraktiver. Dies belegen auch die Zahlen, die aus dem Jahr 2021 stammen: In diesem Jahr wurden insgesamt 3.146 Private Equity Beteiligungen ins Leben gerufen. Der Gesamtwert der Investitionen belief sich auf 217,4 Milliarden Euro. Damit verzeichnete die Kapitalanlage mit Private Equity einen Anstieg von 54,6 % im Vergleich zum Jahr 2020.

Die Möglichkeit sich mit einer privaten Einlage an jungen Unternehmen zu beteiligen stößt also weltweit auf ein positives Echo. Das Transaktionsvolumen hat mit dem Erreichen der Eine-Milliarde-US-Dollar-Grenze eine neue Dimension erreicht. Hoch im Kurs stehen nach dem Private Equity Trend Report der Consultants von PWC die Sektoren Technologie und Nachhaltigkeit.

Private Equity erlaubt einem privaten Investor, sich außerbörslich an einem Start-up zu beteiligen. Die Zahlen zum Investitionsvolumen, das auf Private Equity Beteiligungen zurückzuführen ist, belegen die Attraktivität der außerbörslichen Geldanlage. Das Transaktionsvolumen hat im Laufe des letzten Jahres neue Spitzenwerte erreicht.

Das Risiko, welches mit der Geldanlage in Private Equity verbunden ist, wird von Private Equity Gesellschaften individuell untersucht. Es wird ins Verhältnis zu der zu erwartenden Rendite, wenn sich das Wachstum des Start-ups wie geplant entwickelt, gesetzt. Kommt die Gesellschaft bei der Analyse zu dem Ergebnis, dass der Cashflow sich voraussichtlich dauerhaft auf einem stabilen Niveau halten kann, wird in dieses Start-up investiert. Als Investor sollten Sie daher in erster Linie das Portfolio der Private-Equity-Gesellschaft unter die Lupe nehmen. Gab es dort in der Vergangenheit viele Ausfälle, ist die Risikobewertung der Gesellschaft möglicherweise nicht ausgereift oder zu lasch. In einem solchen Fall sollten Sie in Erwägung ziehen, lieber mit einer anderen Gesellschaft zusammen zu arbeiten.

Branko T. Kunovic ist CEO der Global Services Management AG, die am Finanzplatz Zürich als Private Equity Finanzboutique agiert. Fundierte Erfahrungen als Founder sammelte er im Laufe seiner 30-jährigen Tätigkeit in der Finanzbranche. Er spezialisierte sich auf Private Equity und gründete die Global Service Management AG, mit der er Gründer und Start-ups bei der Suche nach Investoren für eine solide Finanzierungsgrundlage unterstützt.

