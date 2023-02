Private Equity ETF: Heuschrecken-Investments für alle!

Investieren wie eine „Heuschrecke“: Der Private Equity ETF von iShares kauft Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften. Wie hat der Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt abgeschnitten?

Wie die Börse Frankfurt kürzlich berichtete, ist seit einigen Wochen ein Private Equity ETF zum Handel zugelassen. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (ISIN:IE000D8FCSD8) zielt laut der Beschreibung der Fondsgesellschaft „darauf ab, ein Engagement in großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften aus entwickelten Märkten zu ermöglichen.“

Ganz neu ist der Private Equity ETF allerdings nicht. Die thesaurierende Variante (in USD) gibt es seit Januar 2022. In der ausschüttenden Variante wird der ETF sogar bereits seit 2007 gehandelt.

Private Equity ETF: Chance für Anleger?

Für Anleger bieten ETFs dieser Art die Chance auf eine Beteiligung an Unternehmen, die (noch) nicht börsennotiert sind. PE-Gesellschaften können allerdings auch in börsennotierte Gesellschaften investieren - etwa, um die Anteile nach einer Umstrukturierung mit Gewinn zu verkaufen. Diese Praxis wird in der medialen Berichterstattung zuweilen mit „Heuschrecken“ verglichen.

Technische Key-Facts zum Private Equity ETF mit Thesaurierung: Die TER beträgt 0,75 %, der Wertpapierleiheertrag 0,09 %. Die Basis – der S&P Listed Private Equity Index – wird bei halbjährlichem Rebalancing mittels physischer Replikation abgebildet. Das Fondsvermögen – für thesaurierenden und ausschüttenden Private Equity ETF zusammen – gibt iShares mit gut 924 Mio. USD an.

Laut Factsheet befinden sich im Portfolio insgesamt 97 Positionen, darunter einige Terminkontrakte und Cash-Positionen etwa am Geldmarkt. Ansonsten investiert der iShares Listed Private Equity ETF in die Aktien mehr oder weniger großer Beteiligungsunternehmen.

Die größeren Positionen im Portfolio entfallen mit einer Ausnahme auf Gesellschaften aus Nordamerika und Großbritannien. Stand 24.02.23 machten Aktien von APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (ISIN: US03769M1062) mit 7,11 % den größten Anteil am Portfolio aus.

6,59 % entfielen auf PARTNERS GROUP HOLDING AG (ISIN: CH0024608827), 6,11 % auf KKR AND CO INC (ISIN: US48251W1045). Blackstone (ISIN: US09260D10729 ist mit 5,45 % Anteil im Portfolio des Private Equity ETFs vertreten.

Wie schneidet der Fonds im Vergleich mit anderen Indizes ab? In den letzten zwölf Monaten wurde ein Minus von 2,08 % eingefahren.

Private Equity ETF: +146,44 % in zehn Jahren

Zum Vergleich die 12-Monats-Performance wichtiger Märkte: DAX +6,7 %, S&P500 -8,2 %, NASDAQ100 -14,7 %.

Für die ausschüttende Variante liegen länger zurückreichende Daten vor. Die Gesamtrendite (inkl. Ausschüttungen) lag demnach im Jahr 2018 bei -14,15 %, im Jahr 2019 bei +44,73 %. 2020 wurde ein Plus von 5,34 % erreicht, 2021 ein Zuwachs um 41,86 %. 2022 erlitt der Private Equity ETF einen Verlust von 29 %.

Die annualisierte jährliche Rendite gibt iShares für die letzten zehn Jahre mit 9,44 % an – seit der Auflegung 2007 waren es 4,03 %. Kumulativ legte der ETF in den letzten zehn Jahren um 146,44 % zu. Im Vergleich zum eher gemächlichen DAX (+98,51 %) erscheint dies gut, im Vergleich zum dynamischen NASDAQ 100 (+337,28 %) eher mau. Der S&P 500 (+161,95 %) schaffte etwas mehr als der Private Equity ETF, der Dow Jones (+134,40 %) etwas mehr.

Xtrackers Private Equity ETF schafft in zehn Jahren + 200 %

Natürlich vergleichen wir hier ein Stück weit Äpfel mit Birnen: Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist ein Fonds und nicht nur ein berechneter Index. Deshalb der Vollständigkeit halber: Der S&P Listed Private Equity Index legte in den letzten zehn Jahren um 144,57 % zu, der ETF schnitt mit 146,44 % etwas besser ab.

Allzu viele ETFs mit Fokus auf Private Equity gibt es nicht. Eine Alternative zu den Fonds von iShares ist der Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0322250712). Dieser investiert in die 25 liquidesten börsennotierten Private Equity Unternehmen weltweit - mehr als zwei Drittel des Portfolios entfallen laut Factsheet auf Unternehmen aus den USA und UK. Der thesaurierende Private Equity ETF erzielte in den letzten zehn Jahren eine kumulative Rendite von 200,67 %.