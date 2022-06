Primasens, Mülheim, Oberhausen, Sylt: Deutschlands Schuldenkönige

Kleinmachnow, 14. Juni 2022 – Gemessen an der Bevölkerungszahl weist Pirmasens den höchsten Schuldenstand aller deutschen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern auf. Dahinter folgen Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Sylt. Das zeigt eine Auswertung von EDS. In absoluten Zahlen liegt seit sechs Jahren unverändert Köln vor Essen und Dortmund.

„Die Kommunalverschuldung ist noch immer sehr hoch“, sagt Peter Hoffmann, Gründer und CTO bei EDS. „Mit fast 160 Milliarden Euro stehen die Kommunen in der Kreide.“ Und dabei sind die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen nicht mitgerechnet. Alle Angaben beziehen sich dabei auf das Jahr 2020, die jüngsten verfügbaren Zahlen. „In der Pandemie sind die Schulden sicherlich nicht weniger geworden“, sagt Hoffmann.

Nur Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern berücksichtigt // Quelle: eigene Recherchen, DeStatis, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Viermal Nordrhein-Westfalen, viermal Rheinland-Pfalz, jeweils einmal Hessen und Schleswig-Holstein: Das sind die Bundesländer, aus denen die Kommunen mit den höchsten Pro-Kopf-Schulden stammen. Im Ländervergleich zeigt sich ein etwas anderes Bild: Hier liegt Schleswig-Holstein vor Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg wurden nicht berücksichtigt // Quelle: eigene Recherchen, DeStatis, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Die absoluten Zahlen sehen allerdings schon ganz anders aus: Sieben der zehn Kommunen mit den höchsten absoluten Schulden stammen aus Nordrhein-Westfalen. Ihre zusammengefassten Schulden liegen mit rund 18,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 höher als die kumulierten Schulden aller Kommunen in Sachsen von 2015 bis 2020 (17,7 Milliarden Euro).

Angesichts einer Abschwächung des lange sehr starken Wirtschaftswachstums und zudem steigender Zinsen könnte sich die Finanzsituation der Kommunen in den kommenden Jahren zuspitzen. „Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der gesellschaftliche Umbrüche wie die Energiewende und der Klimawandel eher mehr als weniger Investitionen erfordern“, sagt Sebastian Bergmann, Co-Founder und CEO bei EDS. Die Verschuldung wird weiter eine der wesentlichen Geldquellen der Kommunen bleiben. „Wichtig ist, dass viele Kämmerer angefangen haben, neue Möglichkeiten der Kreditaufnahme zu nutzen und so eine schnellere Abwicklung und bessere Konditionen zu nutzen.“

