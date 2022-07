Preisrückgang bei Kupfer übertrieben

Der Kupferpreis ist in den vergangenen Wochen stark gesunken, obwohl die Lagerbestände historisch niedrig sind

Ende Juni enthielten die Lagerhäuser der LME nur noch knapp 700.000 Tonnen registriertes Kupfer, damit so wenig wie noch nie in diesem Jahrhundert. Die Rezessionsängste, die die Inflationsängste ersetzen, führen zum Rückgang von Metallpreisen, insbesondere Kupfer. Erwartet wird beim Beginn einer Rezession ein Nachfragerückgang und deshalb verbilligen sich die Metalle. Einer geringeren Nachfrage stehen aber globale Angebotsprobleme gegenüber. Besonders seit Anfang März hat sich Kupfer stark verbilligt. Nach dem Crash zu Zeiten der Finanzkrise ist das heute ist das einer der größten Preisrückgänge beim Kupfer.





Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im längsten Konjunkturboom, nämlich von 2009 bis 2021 sich der Kupferpreis kaum bewegt hat. Verursacht hat den Rückgang des Kupferpreises also vor allem die Angst vor einer Rezession. Kupferverarbeiter scheinen ihre Bestände nun zu verringern, was sich negativ auf den Preis auswirkt. Hier hat sich also eine Einstiegschance gebildet. Denn in den nächsten Jahren wird ein deutlich höherer Kupferbedarf erwartet. In Elektroautos, Wind- und Solarenergieanlagen ist viel mehr Kupfer verbaut als in vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren oder in Gas- und Kohlekraftwerken. Ein neuer Superzyklus bei den Rohstoffen sollte anstehen, auch wenn es preislich momentan noch nicht so aussieht. Auch China ordert wieder mehr Kupfer. Im Juni wurde so viel Kupfer eingeführt wie noch nie in diesem Jahr. Um rund 25 Prozent lagen da die Kupferimporte Chinas höher als im Vorjahresmonat. Da könnte sich ein Blick auf Unternehmen mit Kupfer in den Projekten lohnen. Kupfer besitzt etwa Hannan Metals in Peru und ist dort flächenmäßig einer der größten Landbesitzer. Der Fokus liegt auf Kupfer, daneben Gold und Silber. Aurania Resources ist in den Anden in Ecuador aktiv. Das The Lost Cities Cutucu-Projekt enthält Gold und Kupfer.





