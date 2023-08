Predictmedix AI vergrößert Datenbasis auf über 200.000 individuelle Scans mit AI

Der Datenschatz von Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP) wächst rasant. Wie das Unternehmen mitteilt, sind mit den KI-gesteuerten Safe Entry Stations des Unternehmens inzwischen 200.000 individuelle Scans durchgeführt worden. Dabei wurden verschiedene Vitalwerte wie Körpertemperatur, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpergewicht, HRV, Müdigkeit und Beeinträchtigungen erfasst. Je breiter die Datenbasis ist, desto effektiver kann maschinelles Lernen zur Verbesserung der Genauigkeit der Diagnose beitragen.

Der vielfältige Datensatz des Unternehmens für Safe Entry umfasst verschiedene Hautfarben, Altersgruppen und Geschlechter aus unterschiedlichen geografischen Regionen. Folglich sind die verallgemeinerten KI-Modelle für verschiedene Vitalwerte universell über alle Ethnien hinweg anwendbar. Um Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auszuräumen, betont Predictmedix seine strengen Datenschutzrichtlinien, die sicherstellen, dass keine Daten ohne die Zustimmung der Betroffenen gespeichert werden. Alle Datenerhebungen beruhen auf der ausdrücklichen Zustimmung der Betroffenen.

Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI kommentierte: „Die von den Scans von Safe Entry gesammelten Daten haben unsere Fähigkeiten im Bereich des maschinellen Lernens erheblich verbessert und ermöglichen es uns, der Gesundheitsbranche präzisere und zuverlässigere Lösungen anzubieten. Dieser umfangreiche Datensatz bietet eine noch nie dagewesene Möglichkeit, tiefere Einblicke in verschiedene Gesundheitsindikatoren und -trends zu gewinnen, was ein umfassenderes Verständnis der menschlichen Gesundheit ermöglicht. Darüber hinaus dient dieser reiche Datenschatz als leistungsstarke Ressource für die medizinische Forschung und Innovation, die es Experten ermöglicht, neue Wege für die Krankheitsprävention, Früherkennung und personalisierte Gesundheitslösungen zu erforschen.“

Safe Entry basiert auf fortschrittlichen Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Die Stationen haben sich bei der Triagefunktion in Krankenhäusern und anderen Umgebungen bewährt. Die hochmoderne Technologie identifiziert schnell und präzise potenzielle Gesundheitsrisiken, einschließlich der Symptome von Infektionskrankheiten, und gewährleistet so das Wohlergehen von Einzelpersonen und Gemeinschaften.

Fazit: Das kanadische Unternehmen Predictmedix AI sieht die Chance, dass sich seine Technologie insbesondere in den bevölkerungsreichen Ländern Indien und Indonesien etablieren könnte. Die Safe Entry Stationen werden dort leichter akzeptiert als dies vermutlich in westlichen Industriestaaten der Falle wäre. Die Ambitionen des Unternehmens gehen allerdings viel weiter. KI-basierte Diagnostik dürfte in der Zukunft des Gesundheitswesens global eine bedeutende Rolle spielen. Umso wertvoller wird der Datenschatz, den Predictmedix sammelt.

