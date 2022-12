Powells jüngste Äußerungen zur US-Geldpolitik

Von Jason England, Global Bonds Portfolio Manager, Janus Henderson Investors

1. Dezember 2022

Präsident Powell nutzte seinen Auftritt bei der Denkfabrik Brookings, um zu betonen, dass die Zinssätze weiter steigen werden und noch einige Zeit auf einem restriktiven Niveau bleiben müssen. Er deutete allerdings eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos bereits auf der nächsten Sitzung an, um Risiken auszugleichen und die Verzögerungseffekte der vorangegangenen Zinserhöhungen greifen zu lassen. Dies ist nicht neu, denn es wurde bereits auf der Pressekonferenz im November und in den Protokollen erwähnt. Er machte deutlich, dass die Fed noch einen langen Weg vor sich hat, um die Preisstabilität wiederherzustellen. Die Aufmerksamkeit sollte jetzt nicht auf dem Tempo liegen, sondern darauf, wie weit die Zinsen steigen und wie lange sie dort bleiben müssen. Da die Fed „wesentlich mehr Beweise“ für eine nachlassende Inflation braucht, bevor sie eine Zinspause einlegt, und Powell seine Rede mit den Worten beendete, „die Geschichte warnt eindringlich vor einer verfrühten Lockerung der Geldpolitik“, ist es auch zu früh, Kürzungen einzupreisen. Der Markt wertet dies als „dovish“. Seine Rede ändert jedoch nichts an unserer Einschätzung, dass die Fed noch einiges tun muss und die Zinsen weiter anheben wird, wenn auch langsamer, bis zu einer Endrate von etwa 5 %.

