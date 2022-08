Positive Stimmung an der Börse hält an

An den Börsen bleibt die Stimmung weiter positiv. Im Deutschen Aktienindex steht eventuell schon für den heutigen Handelstag die runde 14.000er Marke auf der To-Do-Liste der Anleger. Damit begibt sich der Index dann aber auch in eine Zone, in der neben der psychologischen Hürde auch mehrere große Widerstände liegen, so dass aus technischer Sicht zunächst ein Rücksetzer nicht verwunderlich wäre, sollte der Markt oben anstoßen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Warum sich der Aktienmarkt derzeit so positiv entwickelt, zeigt eine Auswertung der Berichtssaison der US-Unternehmen. Knapp 80 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen berichteten bessere Zahlen als erwartet. Diese positive Überraschung preisen die Investoren nun im Nachgang in die Kurse ein. Aus geldpolitischer Sicht stehen heute Abend die Protokolle der letzten US-Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an, die allerdings die erwartete aggressive Gangart der Fed im Kampf gegen die Inflation mit weiteren Zinserhöhungen lediglich bestätigen sollten. Das Überraschungspotenzial hält sich daher in Grenzen.



Dass es derzeit bei Deutschlands Sorgenkind des Energiemarktes, Uniper, schlecht läuft, ist bekannt. Wie schlecht, weiß man seit heute. Das mittlerweile vom Staat gestützte Unternehmen öffnete seine Bücher und präsentierte für das erste Halbjahr einen Verlust von mehr als 12 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon geht auf ausfallende oder unterbrochene Gaslieferungen aus Russland zurück. Auch die Nichtinbetriebnahme der Pipeline Nordstream 2 schlägt deutlich zu Buche. Noch schlimmer aber ist, dass sich sowohl in den Zahlen als auch im Ausblick nicht mal ein kleiner Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten findet. Zu stark ist die Abhängigkeit von Russland und die damit einhergehende Unsicherheit für die Zukunft. Uniper bleibt damit eine heiße Spekulation und nur für Anleger mit sehr großem Hang zum Risiko geeignet.