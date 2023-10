Positionen im Uranbereich aufbauen

Von einem weiter steigenden Uranpreis gehen Analysten aus

Laut den Prognosen der Experten von Canaccord Genuity werden die Nachfrage nach Uran und die Uranpreise weiter ansteigen. Daher sollten sich Anleger überlegen Positionen im Uranbereich aufzustocken. Nicht nur der Bedarf an U308 wächst, sondern auch das Angebot ist knapp. Die Preisdynamik werde daher noch zunehmen. Terminmarktaktivitäten nehmen zu, der Markt verschärft sich und die Marktstimmung beim Uran verbessert sich weiter. Das Finanzdienstleistungsunternehmen Canaccord Genuity hat aufgrund dieser Entwicklung die weltweite langfristige Uranpreiserwartung von 65 US-Dollar auf 75 US-Dollar je Pound erhöht. Daneben hält das Unternehmen an einem westlichen Aufschlag fest. Anfang des Jahres lag der Uran-Spotpreis noch bei 48 US-Dollar je Pound. Aktuell kostet das Pound Uran gut 66 US-Dollar, als mehr als in den vergangenen zwölf Jahren.

Gemäß Schätzungen soll bis 2030 die durchschnittliche jährliche Urannachfrage um zirka 3,6 Prozent zunehmen. Dies zieht einen Anstieg des jährlichen Uranbedarfs von rund 30 Prozent ab 2030 nach sich. Denn besonders China und Indien bauen fleißig neue Reaktoren und Laufzeitverlängerungen im Westen sorgen ebenfalls für mehr Uranbedarf. Blickt man auf die Lagerbestände, so liegen sie nahe an den jüngsten Tiefständen, wobei der Druck auf diese zunimmt. Und es scheint keinen Lagerüberhang mehr zu geben. Die Preisgestaltung auf dem Uranmarkt sollte also in der Zukunft mehr von der Kostenkurve geleitet werden als von der Lagerhaltung. Investoren, die auch an steigende Uranpreise glauben, sollten sich mit Unternehmen wie Consolidated Uranium oder Latitude Uranium vertraut machen. Consolidated Uranium besitzt Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und in den USA. Latitude Uranium entwickelt zwei Uranprojekte in Kanada. Eines davon gehört zu den hochgradigsten Uran-Liegenschaften außerhalb des Athabascabeckens.

