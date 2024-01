Portofino Resources und Lithium Chile entwickeln gemeinsam den Arizaro-Salar

Für den 8.445 Hektar große Arizaro-Salar in Argentinien werden Portofino Resources (TSX.V: POR, FSE: POTA, WKN: A2PBJT) und Lithium Chile nach dem Gewinn der Ausschreibung ein 50:50-Joint Venture in Form einer Nettokapitalpartnerschaft bilden. Innerhalb dieses Joint Ventures wird der in der Provinz Salta gelegene Salar anschließend gemeinsam entwickelt werden.



Arbeiten auf einem Salar; Quelle: Porofino Resources



Zuvor hatten Portofino Resources und Lithium Chile getrennte Angebote für insgesamt fünf Konzessionsgebiete in der Provinz Salta abgegeben. Innerhalb der fünf Konzessionsgebiete stellt Arizaro IV die größte Liegenschaft dar. Ein endgültiges Joint-Venture-Abkommen, das noch abgeschlossen werden muss, wird ein Angebot in Höhe von 16,7 Millionen US-Dollar beinhalten, wobei die erste Zahlung in Höhe von 5.739.915 US-Dollar von Lithium Chile bereits geleistet wurde und der Restbetrag innerhalb von zwölf Monaten fällig ist.



Portofino hat sich zu einer Zahlung von 50 Prozent verpflichtet, sobald eine kurzfristige Finanzierung abgeschlossen ist. Das Unternehmen hat von mehreren kanadischen Institutionen starke Interessensbekundungen für eine Finanzierung erhalten, sodass diese als weitgehend unproblematisch angesehen werden kann.



Das Partnerschaftsabkommen beinhaltet eine 50:50-Zuteilung des Netto-Eigenkapitals an Portofino Resources und Lithium Chile, einschließlich der anteiligen Verantwortung für die Akquisitionskosten und zukünftige Explorationsausgaben. Die Vereinbarung wird eine Gutschrift für Portofino in Bezug auf bestimmte Explorationsausgaben im Rahmen der Due Diligence beinhalten.





Karte des Arizaro-Salars; Quelle Portofino Resources





Erste Explorationserfolge bereits erzielt



In Zusammenarbeit mit REMSa, der staatlichen Bergbaugesellschaft der Provinz Salta, hatte Portofino Resources im Vorfeld der Ausschreibung eine umfassende geologische Due-Diligence-Prüfung auf Arizaro Area IV durchgeführt. Die Explorationsarbeiten an der Oberfläche haben dabei ein dickes Deckgebirge aufgedeckt. Ungeachtet dieser das Lithium abschirmenden Kruste ergaben Proben an der Oberfläche einen Lithiumgehalt von bis zu 100 Milligramm pro Liter, was mit den Oberflächenergebnissen anderer Gruppen übereinstimmt, die diesen reifen Salar erkundeten.



Die Explorationsaktivitäten von Portofino Resources umfassten dabei über 40 Oberflächen-Soleproben, die genommen und analysiert wurden, 35 Schürfgräben, die mit Hilfe von Grabungsgeräten den Grundwasserspiegel erreichten und eine geophysikalische Vermessung unter Verwendung der Vertical-Electric-Soundings-Technologie über 69.000 Meter. Sie deckte Aquifere bis zu einer Tiefe von 1.000 Meter auf. Identifiziert wurden auch Horizonte mit niedrigem spezifischen Widerstand, die als Ziele identifiziert und interpretiert wurden, die möglicherweise große lithiumhaltige Aquifere enthalten.



Weitere Arbeiten sollen in Kürze folgen



Die Unternehmen beabsichtigen nun, die erforderlichen Umwelt- und Bohranträge einzureichen, um so schnell wie möglich mit dem empfohlenen 4-Loch-Bohrprogramm über 2.000 Meter beginnen zu können.



David Tafel, der Präsident und CEO von Portofino Resources freute sich über die neue Partnerschaft und kommentierte: „Das Explorationswissen, das Portofino durch die anfängliche Identifizierung der Konzessionen und die Vorausschau in Verbindung mit der geologischen Due-Diligence-Prüfung durch unser von Experten geleitetes geologisches Team gewonnen hat, hat uns Einblicke in einen offenbar sehr tiefen Aquifer gewährt. In Verbindung mit den Explorationserfolgen von Lithium Chile und der unmittelbar südlich gelegenen Infrastruktur kann die Partnerschaft schnell vorankommen. Dies ist ein Gewinn für beide Unternehmen, eine Partnerschaft, die von den argentinischen Behörden stark unterstützt wird, und wir freuen uns darauf, so bald wie möglich mit den Bohrungen zu beginnen.“





