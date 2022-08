Porsche Vz.: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Gibt die Porsche Vz.-Aktie in den nächsten Wochen weiter nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Obwohl sich die Porsche Vz.-Aktie (ISIN: DE000PAH0038) von ihrem Jahrestief bei 58,96 Euro vom 5.7.22 bis zum 4.8.22 auf bis zu 74,98 Euro erholen konnte, ging es in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach unten. Wegen der nach wie vor anhaltenden Versorgungsengpässe, die die Produktionsvolumina beeinträchtigen, bekräftigten die Experten von Bernstein Research in einer neuen Analyse trotz der Erwartung steigender Produktionszahlen im zweiten Halbjahr mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie.

Für Anleger, die der Porsche Vz.-Aktie, die am 23.8.22 mit einem Kursplus von einem Prozent in den Tag startete, in den nächsten Tagen wieder einen Rutsch auf 60 Euro prognostizieren, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der SG-Put-Optionsschein auf die Porsche Vz.-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN5ATY1, wurde beim Aktienkurs von 65,45 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Gibt die Porsche Vz.-Aktie in spätestens einem Monat 60 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,63 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 70,969 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Put auf die Porsche Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,969 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD90C64, wurde beim Aktienkurs von 65,45 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Porsche Vz.-Aktie auf 60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,09 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 74,858 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Porsche Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,858 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK6EVB4, wurde beim Aktienkurs von 65,45 Euro mit 0,96 – 0,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Porsche Vz.-Aktie auf 60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,48 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf Porsche Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek