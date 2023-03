Porsche Holding: Boden vor Abschluss

Die Porsche Automobil Holding markierte erst zum Jahreswechsel den tiefsten Stand seit November 2020, allerdings verbessert sich das Chartbild mit der jüngsten Entwicklung, wie die charttechnische Auswertung dieser Aktie offenbart. Für einen erfolgreichen Abschluss müssen sich Käufer aber noch ein Stück weit mehr ins Zeug legen.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Papier der Porsche Holding bei 102,00 Euro im Sommer 2021 und ging nach der zuvor sehr steilen Kursrallye in eine gesunde Konsolidierung über. Unglücklicherweise wurden die gesamten Gewinne aus 2021 mehr als aufgefressen, Ende letzten Jahres markierte das Papier bei 49,80 Euro den tiefsten Stand seit November 2020. Der Blick auf den Kursverlauf seit Ende September 2022 zeigt aber eine volatile Bodenbildungsphase in Form einer inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 60,00 Euro. Eine erfolgreiche Auflösung könnte den Trendwendeprozess schließlich abschließen und neuerliche Impulse auf der Oberseite generieren.

Hohe Hürden voraus

Zweifelsfrei befindet sich die Kursentwicklung der Porsche Automobil Holding Aktie auf einem guten Weg, um allerdings die beschriebene inverse SKS-Formation mustergültig abzuschließen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 60,00 Euro, sicherer wäre ein direkter Durchbruch über den 200-Tage-Durchschnitt bei 61,78 Euro. Nur in diesem Szenario könnten dann weitere Gewinne an 64,00 Euro und darüber in den Bereich um 73,56 Euro erfolgen und würden sich für ein längeres Long-Engagement qualifizieren. Die anhaltende Volatilität im Bereich der Nackenlinie könnte aber noch einmal zu zwischenzeitlichen Rücksetzern auf 58,50 und darunter sogar den EMA 50 bei 56,46 Euro führen. Bis zu diesem Punkt wäre das Verhalten innerhalb der inversen SKS-Formation als normal zu beurteilen, erst darunter dürfte die Befürchtung einer gescheiterten Trendwende merklich zunehmen.

Porsche Automobil Holding VZO (Tageschart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Porsche Automobil Holding VZO Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC74TU

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

6,97 – 6,99 Euro

Emittent:

Vontobel

Ausgabepreis:

6,640 Euro

Basiswert:

Porsche Automobil Holding VZO

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

59,74 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

11,88 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 70 Prozent

