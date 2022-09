Porsche-Börsengang auf der Zielgeraden

Wieder einmal liegt eine Handelswoche vor den Anlegern, in der sich nahezu alles um das Thema Geldpolitik und Zinsen drehen dürfte. Die wichtigste Sitzung hält die Fed in Washington ab. Weitere 75 Basispunkte Leitzinserhöhung am Mittwoch dürften nur diejenigen überraschen, die mit einem vollen Prozentpunkt rechnen. Gerade nach dem weiteren Anstieg der Kernrate der Inflation im August wird diese Gruppe allerdings immer größer. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Auch an der Frankfurter Börse ist im Vorfeld der Entscheidung ein Handel zu erwarten, der vor allem durch Vorsicht geprägt ist. Bis Mittwochabend wollen und werden die Anleger keine großen Risiken eingehen. Das heißt für den Deutschen Aktienindex, möglichst das aktuelle Niveau zu halten, um nicht schnell auf das Jahrestief knapp unter 12.400 Punkten abzurutschen. Der DAX startet zudem mit einer neuen Aufstellung in die Woche. Aus den 40 gelisteten Unternehmen steigt der Kochboxenhersteller Hello Fresh in den MDAX ab. Da der Kurs des Berliner Unternehmens in diesem Jahr deutlich nachgegeben hat, reicht es nicht mehr für die erste Börsenliga. Neu im DAX ist Siemens Energy.



Der Sportwagenhersteller Porsche geht am 29. September an die Frankfurter Börse. Bei einer Preisspanne für die Aktien von 76,50 bis 82,50 Euro liegt die Bewertung von Porsche zwischen 70 und 75 Milliarden Euro. Dies bedeutet auch für den Mutterkonzern Volkswagen einen deutlichen Kapitalzufluss von rund neun Milliarden Euro. Wegen der Bekanntheit der Marke und der generellen Affinität deutscher Investoren für Autobauer hat der Börsengang trotz der nicht gerade optimalen Rahmenbedingungen gute Chancen auf Erfolg. Da allerdings die Bewertung im Vergleich zu anderen Autobauern durchaus mit den sportlichen Modellen des Unternehmens mithalten kann und zum anderen eine starke Nachfrage nach den Aktien den Wert noch in die Höhe treiben kann, sollten interessierte Anleger vielleicht nicht um jeden Preis dabei sein.