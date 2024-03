Porsche Automobil Holding-Inliner mit 22%p.a.-Seitwärtschance in 2,5 Monaten

Obwohl sich der DAX nach wie vor auf Rekordjagd befindet, beinhaltet er naturgemäß auch Werte mit großen Verlusten, wie beispielsweise die Bayer-Aktie oder Aktien, die ihren Wert auf Jahressicht – trotz teilweise kräftiger Kursschwankungen – nur minimal verändert haben. Zu diesen Werten zählt die Aktie der Porsche Automobil Holding (ISIN: DE000PAH0038), die sich in den vergangenen 12 Monaten innerhalb einer Schwankungsbreite von 41,65 bis 58,86 Euro bewegt hatte und im Jahresvergleich um sechs Prozent im Minus notiert. Mit derzeit 49,20 Euro notiert die als leicht unterbewertet eingestufte Aktie nahezu in der Mitte der Handelsspanne. Mit Inline-Optionsscheinen auf die Porsche Automobil Holding-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Porsche Automobil Holding-Aktie weiter seitwärts läuft.

Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Porsche Automobil Holding-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 35/55 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding-Aktie mit der unteren Barriere bei 35 Euro, der oberen Barriere bei 55 Euro, Bewertungstag 17.5.24, ISIN: DE000PZ14AB9, wurde beim Porsche Automobil Holding-Aktienkurs von 49,20 Euro mit 9,34 – 9,54 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 23.5.24 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten 2,5 Monaten eine Renditechance von 4,82 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs weder um 29 Prozent fällt oder um 12 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 40/55 Euro

Für Anleger mit höherer Risikobereitschaft könnte der BNP Paribas Inline-Optionsscheinen mit den Barrieren bei 40 und 55 Euro, Bewertungstag 17.5.24, ISIN: DE000PZ14AF0, interessant sein, der beim Aktienkurs von 49,90 Euro mit 8,90 – 9,10 Euro quotiert wurde. Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Porsche Automobil Holding-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er in 2,5 Monaten eine Renditechance von 9,89 Prozent (=22 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche Automobil Holding-Aktie oder von Hebelprodukten auf Porsche Automobil Holding-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek