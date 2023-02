Porsche-Aktie hängt Konkurrenz ab!

Die Aktie von Dr. Ing. h.c. F. Porsche gab in den zurückliegenden Wochen kräftig Gas. Um rund 20 Prozent verbesserte sich das DAX®-Papier seit Jahresbeginn und ist damit zunächst Spitzenreiter im Automobilsektor. Katalysator waren unter anderem die starken Absatzzahlen im Jahr 2022. Nach dem Rekordjahr 2021 setzten die Zuffenhausener vergangenes Jahr die Rekordjagd fort und brachten weltweit 309.884 Fahrzeuge auf die Strasse. Ein Absatzplus von drei Prozent. Die meisten Autobauer wurden 2022 nicht zuletzt aufgrund von Lieferkettenproblemen ausgebremst. Finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Jahr werden Mitte März veröffentlicht.

Oliver Blume, Chef von Porsche und des VW-Konzerns, setzt beim Sportwagenhersteller vor allem auf E-Fahrzeuge. Bis Ende des Jahrzehnts sollen im Rahmen des „electrified luxury“-Plans sechs neue Modelle auf den Markt kommen. Dabei ist für 2024 der Macan als reiner Stromer geplant und ab 2025 e-Modelle des Cayenne und Panamera vom Band fahren. Vergangene Woche gab es Meldungen, wonach für 2027 an einem Elektro-Siebensitzer gearbeitet wird. Um dieses Ziel zu erreichen hat Porsche bereits 2021 angekündigt, in die Herstellung von Hochleistungs-Batteriezellen zu investieren. Dazu wurde ein Joint-Venture mit Customcells gegründet. Ab 2024 sollen die ersten Batterien für (Motor-) Sportwagen hergestellt und damit die Abhängigkeit von externen Lieferanten reduziert werden.

Aktuell weist die Aktie ein KGV von 20 (Quelle: Refinitiv) auf. Dies ist ein Vielfaches dessen, wie andere europäische Autobauer aktuell bewertet werden. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie zwar mittelfristig dennoch als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Korrekturen nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt könnte die Aktie ebenso unter Druck setzen wie Lieferkettenprobleme oder Verschiebungen bei der Markteinführung neuer Modelle.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Dr. Ing. h.c. F. Porsche Express Aktienanleihe Protect HVB7GX* 101,25 %** 02.03.2026 Zinssatz: 6,65% p.a.; Barriere: 60%***

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC2BK8 158,06 82,50 190,00 15.12.2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC2BKA 174,35 75,00 200,00 15.12.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC1QRC 12,59 91,057901 102,440139 5 Open End Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC2VRE 32,50 102,43858 110,408302 10 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC1QRP 3,36 136,555674 125,180586 -5 Open End Dr. Ing. h.c. F. Porsche HC3TXM 10,31 125,174995 117,213865 -10 Open End

Thema des Tages sind heute die Inflationsdaten aus den USA. Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigten sich die Anleger zwar zurückhaltend. Dennoch kann sich der DAX® in der ersten Handelsstunde oberhalb von 15.400 Punkten stabilisieren. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat zwar die eigenen Prognosen für 2022 übertroffen. Die Aktie gab dennoch nach. Bei Brenntag schürte der aktivistische Investor Capital Calls Spekulationen um eine Aufspaltung. Norma Group verbesserte sich nach überraschend guten Geschäftszahlen. ThyssenKrupp brach nach der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ein. Demnach ging das operative Ergebnis zurück. Der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera ist zwar vorbereitet. Allerdings macht es Finanzvorstand weiterhin vom Börsenumfeld abhängig.

Widerstandsmarken: 15.430/15.470/16.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.200/15.250/15.300/15.390 Punkte

Am Vormittag blieb es recht ruhig am deutschen Aktienmarkt. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 15.400 und 15.440 Punkten. Damit läßt der signifikante Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.430 Punkten weiter auf sich warten. Ein nachhaltiger Anstieg dürfte sich frühestens oberhalb von 15.470 Punkten abzeichnen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell im Bereich von 15.390 Punkten eine Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis 15.250/15.300 Punkte.

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,86 15 14.372,973334 14.886,088482 Open End DAX® HC01HP 18,69 20 14.629,610973 15.014,369742 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,47 -15 16.423,543379 15.909,486471 Open End DAX® HC30J6 2,66 -20 16.166,905739 15.782,133382 Open End

