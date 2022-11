Porsche: Aktie gibt Gas

Bereits bevor Porsche als eigenständiges Unternehmen an die Börse gegangen ist, war das Interesse an den Wertpapieren riesig. Dies hat seit dem Börsendebüt Ende September zu einem Sprung über die dreistellige Kursmarke von rund 100 EUR beigetragen, es gibt aber auch andere Formen an der Wertentwicklung der Aktie zu partizipieren.

Gestartet war die Porsche-Vorzugsaktie bei 84,00 Euro und lag bereits bei der Emission am oberen Ende der Ausgabespanne. Nach einer kleinen Delle und Rücksetzer auf 81,00 Euro legt das Papier schließlich richtig los und konnte in einem ersten Schritt auf 93,70 Euro Anfang Oktober zulegen. Im heutigen Handel markierte das Papier bei 106,75 Euro einen frischen Rekordstand und zeigt kaum Anzeichen einer Abschwächung. Diese wird aber irgendwann einmal einsetzen und neuerliche Einstiegschancen bieten, glücklicherweise gibt es hierfür bereits Derivatprodukte, mit denen sich an der Wertentwicklung überdurchschnittlich und durch einen bestimmten Hebel partizipieren lässt.

Aufwärtstrend intakt

Technisch gestaltet sich die Auswertung der Porsche-Aktie aufgrund der fehlenden Historie noch etwas schwierig, einige Trendverläufe können allerdings bereits eingezeichnet werden und zeigen klar aufwärts. Rechnerisch könnte die Porsche-Aktie in den nächsten Stunden noch bis in den Bereich von 111,70 Euro vordringen, von da an sollten sich Investoren jedoch auf eine gesunde Konsolidierung einstellen. Genau dieser Fall würde sich nach Beendigung der Korrektur für einen neuerlichen Long-Einstieg auf einer etwas längeren Zeitschiene anbieten, hierzu könnte dann beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf Porsche VZ WKN X zum Einsatz kommen. Eine wichtige Unterstützung lässt sich bereits um 92,70 Euro erkennen, wo ein potenzieller Einstieg erfolgen könnte. Wer sehr kurzzeitig orientiert ist, könnte auch ein Direktinvestment in Erwägung ziehen, allerdings mit der Gefahr baldiger Rücksetzer. Langfristig ist zwar das Papier auf der Gewinnerseite zu sehen, kurzfristig ist der fulminante Anstieg von 27 Prozent seit dem Börsendebüt jedoch als sehr fortgeschritten einzustufen.

Porsche VZ AG (Vier-Stunden-Chart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Porsche VZ AG Strategie für steigende Kurse WKN: MD8UMY

Typ: Faktor akt. Kurs: 20,39 - 20,47 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 8,340 Euro

Basiswert: Porsche VZ AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 105,85 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 24,97 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 22 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

