Porsche AG-Zertifikate mit bis zu 17%-Chance und 26% Sicherheitspuffer

Die Porsche AG-Aktie (ISIN: DE000PAG9113) konnte seit ihrem Start an der Börse bei 82,50 Euro seit Ende September 2022 um beachtliche 30 Prozent zulegen. Überwand der Aktienkurs erstmals am 27.10.22 die 100 Euro, so näherte sie sich am 21.11.22 mit 109,45 Euro bereits der 110-Euro-Marke an, um danach auf ihr aktuelles Niveau bei 101,30 Euro zu korrigieren.

Die bevorstehende Aufnahme in den DAX und die überwiegend positiven Analystenkommentare könnten der Aktie in den nächsten Wochen noch zusätzliches Aufwärtspotenzial verleihen. Für Anleger, die der Porsche AG-Aktie in den nächsten Monaten zumindest eine stabile Kursentwicklung zutrauen und die gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes limitieren wollen, könnte die Anschaffung eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit 17% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HC2BKB9) auf die Porsche AG-Aktie mit Barriere bei 75 Euro, Bonuslevel und Cap bei 115 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.12.23, konnte beim Aktienkurs von 101,30 Euro mit 97,90 Euro erworben werden. Verbleibt die Porsche AG-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 75 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 115 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 97,90 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 17,47 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,96 Prozent auf 75 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 14% Chance und 18% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Porsche AG-Aktie (ISIN: DE000DV57WW3), BV 1, Bewertungstag 15.12.23, mit Cap bei 95 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 101,30 Euro mit 83,39 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 17,68 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Porsche AG-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 95 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 95 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 13,92 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 95 Euro, dann wird dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche AG-Aktien oder von Anlageprodukten auf Porsche AG-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek