Pommes, vergoldet

Auf Manhattans Upper East Side können vergoldete Pommes verzehrt werden, aber Gold hat andere wichtige Funktionen

Eine Portion der Goldpommes kostet mehrere Hundert Dollar, es sind die teuersten Pommes der Welt. Zuerst werden die Pommes in Essig und Sekt blanchiert, dann frittiert und mit essbarem Gold bestreut, gewürzt mit Trüffelsalz. Um in diesen „Genuss“ zu kommen, muss eine Warteliste von acht bis zehn Wochen in Kauf genommen werden. Laut dem Küchenchef geht es vor allem um ein bisschen Spaß nach der langen Coronazeit. Für Anleger ist Gold das Sinnbild für Werterhaltung und ein Mittel gegen den Kaufkraftverlust, weniger ein Mittel der kulinarischen Unterhaltung. Die Inflation der Verbraucherpreise hat in den USA mit 9,1 Prozent im Juni einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Im Vormonat lag die Teuerungsrate noch bei 8,6 Prozent. Ursächlich waren vor allem die hohen Energiepreise. Aktuell geht es mit Rohstoffpreisen und auch Benzinpreisen eher nach unten, die Konjunktur schwächt sich ab. Dadurch könnte der Inflationsdruck in der Zukunft langsam nachlassen. Der Aufwärtstrend der Renditen bei den US-Staatsanleihen wäre damit zu Ende und der Goldpreis könnte in Folge leichter steigen.





7,6 Prozent Inflationsrate werden im Durchschnitt für das laufende Jahr im Euroland erwartet. Damit haben die Analysten ihre Erwartungen gerade wieder nach oben angehoben. Höchste Zeit also für Anleger die Werte im Portfolio zu überprüfen. Gold wird von praktisch allen als notwendiger Bestandteil angesehen, auch Goldminenaktien gehören dazu. Um sich in diesem Bereich zu positionieren, lohnt ein Blick auf Denarius Metals. Dessen Flaggschiffprojekt ist das hochgradige Lomero-Poyatos-Projekt (Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink) in Spanien. Dazu kommt noch das Guia Antigua-Projekt sowie das Zancudo-Projekt in Kolumbien. GoldMining besitzt mehr als 26 Millionen Unzen Goldressourcen. Verantwortlich dafür sind Projekte in Nord- und Südamerika, im Fokus stehen Gold und Kupfer.





