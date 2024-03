Plug Power: Das ist ein Brett!

Plug Power konnte am Freitag zum Ende des Handelstages ein Plus in Höhe von gut 8 % feiern. Damit wird vormittags niemand gerechnet haben. Direkt nach den eigenen Quartals-Zahlen, die auch in Jahreszahlen für 2023 mündeten, musste Plug Power im Vormittagshandel zweistellige Verluste über sich ergehen lassen. Die Frage wird sein, wie sich Plug Power so schnell wieder erholt hat. Die Frage wird auch sein, wie nachhaltig diese Bewegung wohl sein wird.

Wie weit kann der Aufwärtsmarsch noch gehen?

Die Zahlen waren durchgehend negativ. Der Umsatz belief sich auf nur etwas weniger als 900 Millionen Euro. Der Titel hat auch bei den Verlusten noch einmal einen Makel einräumen müssen: -1,3 Mrd. Dollar sind wesentlich mehr als das, was der Markt zuvor angenommen hatte. Deshalb stehen an sich alle Zeichen auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends.

