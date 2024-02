Plug Power: Unfassbar, was sich tut!

In der neuen Woche wird es sicherlich viel Bewegung bei und um Plug Power geben. Die Amerikaner haben in der vergangenen Woche 39 % gewonnen. Das bedeutet auch, dass die Börsen entweder jetzt überzeugt sind – oder dass Gewinnmitnahmen folgen werden. Das Energie-Ministerium der USA hat 1,6 Mrd. Dollar Kredit eingeräumt. Das könnte schon bedeuten, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse bei und von Plug Power sich wieder stabilisieren. Da auch der Betrieb in Georgia anläuft, gibt es in jeder Hinsicht mehr Nachrichten als zuvor.

Plug Power: Haben die Analysten doch Recht gehabt?

Die Frage ist am Ende, ob die Analysten doch Recht gehabt haben. Die haben die Aktie in den vergangenen Wochen mit einem Kursziel von gut 5 Euro assoziiert. Dies wiederum kann sich nun zumindest aus Sicht der Chartanalysten tatsächlich bestätigen. Die neue Woche wird sicherlich schon heiß beginnen!

