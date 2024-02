Plug Power: Unfassbar

Plug Power hat zuletzt einen unfassbaren Run gehabt. Die Amerikaner marschieren mit einem Plus von 39 % aus der vergangenen Woche. Das ist sicherlich aus gutem Grund passiert – denn zuletzt hat Plug Power einen weiteren Auftrag über 500 Megawatt unterzeichnen können. Zuvor war der Betrieb in Georgia in der Öffentlichkeit zum Thema geworden – sowie ein 1,6 Mrd. Dollar-Kredit der US-Regierung. All das deutet darauf, dass es jetzt ernst wird – in jeder Richtung.

Das war alles nicht zu erwarten – für Plug Power

Die jüngste Entwicklung kam indes überraschend. Denn über Monate hat Plug Power schlicht gar nichts berichtet. Nun kurz vor der Präsentation von Zahlen geht es offenbar Schlag auf Schlag. Die neuen Nachrichten über den Kredit des Ministeriums, den Betrieb in Georgia mit einer täglichen Produktion von 15 Tonnen Wasserstoff und der neue Auftrag haben sich nicht angedeutet. Allein der Kredit ist bedeutend, denn zuletzt sah es stets so aus, als würden Plug Power die finanziellen Mittel fehlen. Als Lösungsmöglichkeiten standen Kapitalerhöhungen und Darlehen im Raum. Dass es dazu kommen könnte, galt als nicht denkbar, weil das Unternehmen stets Verluste produziert, die zudem anwachsen.

Dabei hat eine andere Analyse schon festgestellt, dass die jüngsten Kursgewinne sehr bedeutend sind. Denn mit der aktuellen Marktkapitalisierung von beinahe 2,85 Mrd. Dollar erreicht das Unternehmen nun eine Schwelle, die jetzt beachtlich ist.

Sollte der Titel weiter gewinnen, wird die Marktkapitalisierung vielleicht in Richtung von 3 Mrd. Dollar oder höher laufen. Das wäre auch mit einem möglichen Aktienkurs von 5 Euro verbunden. Diese Kurssignale würden die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen nur noch unterstützen. Analysten sehen aktuell sogar noch mehr Potenzial. Lt. Marketscreener liegen die Potenziale bei mehr als 28 %. Dies würde noch immer einen Kurs von mehr als 5 Euro bedeuten. Es scheint wirklich in fast jeder Hinsicht eindeutig aufwärts zu gehen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 05.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...