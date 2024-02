Plug Power: Ernsthafte Chance!

Plug Power ringt um Anerkennung an den Börsen. In den vergangenen Tagen – vor dem Freitag – hatte der US-Wert immerhin -10 % verloren. Die Schlappe wurde am Freitag etwas ausgewetzt: Die Notierungen konnte um gut 3,5 % aufwärts klettern. Ein besonderes Zeichen: Die Aktie überwand die Marke von 4 Euro. Zumindest Charttechniker freuen sich über solche Signale.

Plug Power: Das große Warten

Nach den jüngsten guten Nachrichten – u.a. gibt es ein Darlehen von der US-Regierung über 1,6 Mrd. Dollar – wird Plug Power dennoch vor dem Ausbruch nach oben zur Nervenprobe. Das Unternehmen muss noch seine Quartalszahlen präsentieren – vom 4. Quartals des vergangenen Jahres. Üblicherweise fallen diese Zahlen noch einmal schwächer aus als angenommen. Am 7.3. wird es so weit sein. Die Börsen werden ggf. noch etwas warten, bis es zum endgültigen Trendbruch kommt.

Bis dahin geht es derzeit anlasslos hin und her.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 10.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...