Plug Power: Alles kommt raus!

Am 7.3. sollten Investoren von Plug Power die Nachrichtenticker gut beobachten. Die Amerikaner werden dann ihre Quartalszahlen auf den Tisch legen. Aktuell sehen die Börsen dem Termin offenbar noch mit recht großer Freude entgegen. Die Notierungen sind auch am Freitag um annähernd 4 % noch einmal geklettert. Damit überwand Plug Power die Hindernisse bei 4 Euro – es könnte noch besser kommen, wenn es nach Analysten geht. Die unterstellen lt. der Daten von Marketscreener am Ende Kurse von ca. 5,20 Euro!

Plug Power: Es kommt drauf an!

Mutmaßlich werden die Quartalszahlen eine größere Rolle spielen, wenn es um die Beurteilung des Wertes geht. Deshalb wird in den kommenden Wochen sicherlich noch etwas spekuliert. Ob das Kursziel der Analysten hält, wird sich wohl erst ab dem 7.3. zeigen können!

