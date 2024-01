Plug Power-Aktie: dramatische Verluste!

Plug Power hat am Freitag dramatische Verluste hinnehmen müssen: -7,4 % standen am Ende zu Buche. Der Titel ist damit bei 3,15 Euro gelandet – und steht kurz davor, auch noch den tiefsten Kurs des Jahrzehnts zu erreichen. Die Aktie ist in einer denkbar schlechten Verfassung. Erschwerend kommt hinzu, dass es kaum Begründungen oder neue Nachrichten zu und für Plug Power gibt. Die Börsen wissen nicht, was sie bewegen sollte, um den Kurs nach oben zu treiben.

Plug Power: Die Abwärtstrend-Schwäche!

Die Besonderheit von Plug Power -. die relative Stärke bei Analysten, die noch einen Kursanstieg um mehr als 90 % sehen – droht in der Versenkung zu verschwinden. Die Kurse sind und bleiben im klaren Abwärtstrend. Das Rekordtief würde sogar Geschichte schreiben.

Neue Nachrichten liegen im Wesentlichen für Plug Power nicht mehr vor.

