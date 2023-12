Plug Power-Aktie: Wichtig!

Plug Power hat am Donnerstag am Ende – fast schon wieder überraschen – noch 0,80 % abgegeben. Schade, werden sich Investoren denken. Die hatten an sich die Hoffnung, die Gewinne, die tagsüber schon entstanden waren, könnten sich auch noch in den Abend hinein halten. Die Aktie notiert aber immerhin noch oberhalb der Marke von 4 Euro. Es sieht nicht so aus, als sollte am letzten Tag des Jahres (bezogen auf die Börsenplätze und deren Öffnungszeiten) am Freitag noch ein Zusammenbruch bevorstehen. Dafür war die vergangene Woche mit gut 4,2 % zu stark. Zu intensiv war auch das Bemühen der Märkte, die Aktie von der bisherigen Untergrenze von gut 3,00 Euro wieder nach oben klettern zu lassen.

Das ist allerdings weitgehend die einzige gute Nachricht. Denn Plug Power konnte den Eindruck über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens noch immer nicht verbessern. Das bedeutet ganz konkret: Die Amerikaner werden auch in den letzten Wochen des Jahres weder den Umsatz und vor allem nicht die Nettoergebnisse noch dramatisch nach oben schrauben können.

Die Enttäuschung über die Wirtschaftskennzahlen bei Plug Power bleibt!

Das bedeutet auch, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse es an sich nicht ermöglichen, den Kurs der Aktie noch massiv klettern zu lassen. Die Verluste werden auch im kommenden Jahr mit dann – bislang geschätzten – gut 500 Millionen Dollar höher sein als das, was Plug Power noch im Jahr 2022 als Ziel und wohl auch als Schätzung selbst angegeben hatte. Das Unternehmen strebte laut Andy Marsh, dem CEO, eine schwarze Null im operativen Geschäft an.

Dennoch bleiben die Analysten aktuell noch zuversichtlich. Die rechnen derzeit den Daten von Marketscreener nach mit einem Gewinn von über 70 %. In der Spitze geht eine Schätzung sogar von einem Plus in Höhe von ca. gut 400 % aus!

