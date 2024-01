Plug Power-Aktie: Was für ein Ding!

Plug Power ist an den Börsen noch recht wohlgelitten. Nur: Wie lange noch? In wenigen Wochen wird es die ersten Nachrichten zum abgelaufenen Geschäftsjahr geben. Am Freitag konnte die Aktie sich mit 3,89 Euro und einem Minus von -0,38 % noch recht wacker halten. Ob dies von Dauer sein wird? Die Zweifel sind bei einigen Beobachtern groß. Analysten wiederum sehen enorme Chancen für den Titel. Die Aktie würde demnach ein Plus von über 93 % schaffen können, so die durchschnittliche Schätzung.

Plug Power: Das wären etwa 5 Milliarden Dollar!

Würde es zu einem derartigen Durchmarsch kommen, dann wäre Plug Power am Aktienmarkt in etwa 5 Mrd. Dollar wert! Dafür liefert das Unternehmen derzeit gut 1 Mrd. Dollar Umsatz im Jahr. Der Verlust beläuft sich zudem auf -918 Millionen Dollar (2023). Ist das realistisch?

