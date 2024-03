Plug Power-Aktie: Unfassbar!

Unfassbar, was Plug Power am Mittwoch an den Börsen machte. Der Tag begann extrem schwach, die Aktie konnte sich kaum nach oben absetzen. Schon am Vortag war der Kurs mit weniger als 3 Euro auf dem Weg zu neuen Tiefen nicht mehr anständig nach oben durchgekommen. Am Mittwoch aber setzte sich der Wert insbesondere in den Abendstunden sogar massiv nach oben ab: Es ging am Ende um 6,7 % aufwärts. Die Aktie ist in bester Verfassung – bezogen auf die sehr kurzfristige, aktuelle Stimmung.

So ist es bestens, Plug Power

Denn die Amerikaner haben zuvor eine massive Abwärtsfahrt erlebt, die darauf zu gründen scheint, dass der Markt trotz der Zuwendungen durch die US-Regierung (1,6 Mrd. Dollars) noch keinen durchgreifenden Erfolg für die Aktie erwartet hat. Grund u.a.: Plug Power schafft es den aktuellen Annahmen nach nicht, den Umsatz auf mehr als 1 Mrd. Dollar nach oben zu treiben. Dies wäre eine Enttäuschung, da in den vergangenen Monaten stets ein höherer Wert beim Umsatz vermutet wurde – und zwar deutlich höher.

Noch weitergehend: Der Umsatz ist niedriger als das, was Plug Power noch im Dezember 2023 für die Umsätze im vergangenen Jahr als “sicher” angab. 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar Umsatz sollten es werden – sind es am Ende aber nicht geworden. Das hat zur Folge, dass die Notierungen nun unter Druck geraten sind. Es gibt zudem eine Nachricht, die wohl Anklang fand:

Das Unternehmen tauscht Wandelanleihen um, hieß es vor wenigen Tagen. Das bedeutete allerdings nur, dass die daraus erwachsenden Schulden in einer neuen Wandelanleihe mit längerer Laufzeit zusammengefasst werden. Die Börsen zeigten sich enttäuscht über den Kapitalbedarf.

Nun aber ging es um fast 7 % bergauf. Es gibt einen Grund: Die Notenbank signalisierte einen sinkenden Leitzins für 2024. Das scheint den Durchbruch bedeutet zu haben.

