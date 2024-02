Plug Power-Aktie: Jetzt raucht es richtig!

Plug Power hat am Dienstag erneut einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der Titel hat -2,4 % verloren und ist unter die Marke von 3,50 Euro gerutscht. Damit nähert sich Plug Power wieder der Marke von 3 Euro. Die Aktie ist damit nicht mehr nur im übergeordneten Abwärtstrend, sondern auch kurzfristig wieder mit dem Makel des Baisse-Titels ausgestattet. In den kommenden Tagen kommt es darauf an!

Plug Power: Am 7.3. wird die Entscheidung noch einmal neu kommen

Die Plug Power-Aktie wird in den kommenden Tagen und auch in zwei Wochen auf den Prüfstand gestellt. Daher gehen die Kurse zuletzt offenbar auch wieder nach unten. Denn am 7.3. stellt Plug Power seine Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023 vor. Nach allen Erfahrungen wäre es überraschend, wenn Plug Power nicht wieder enttäuscht.

Nur Analysten sind aktuell vor diesem Hintergrund noch positiv eingestellt: Der Titel sollte auf gut 5 Euro steigen können, so die Einschätzung der Analysten, die auch auf den 7.3. sehen müssen.

