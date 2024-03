Plug Power-Aktie: Jetzt doch!

Die Aktie von Plug Power zeigt sich stärker als gedacht. Die US-Amerikaner haben kurz vor dem Wochenende ein Plus in Höhe von mehr als 2,9 % geschafft. So robbt sich die Aktie an die Marke von 3,70 Euro heran. Es fehlt nicht mehr viel, und die Stimmung steigt merklich.

Hintergrund der jüngsten Kursgewinne: Keine – es gibt keine neuen Nachrichten. Das deutet darauf, dass die Börsen sich die Zahlen des Unternehmens noch einmal angesehen haben. Die sind indes auch nicht “gut” gewesen. Das Unternehmen macht einen Verlust in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr. Das scheint den Börsen aber zu reichen, um zumindest keinen großen Abwärtstrend einzuläuten. Also setzen die Börsen auf die Zukunft.

Der Kredit

Derzeit geht es nicht ohne Spekulationen. Aber es sieht danach aus, als sollte die Zukunft eine gute Rolle in den Überlegungen spielen: Hier wird es ein Darlehen der US-Regierung über 1,6 Mrd. Dollar geben. Das ist bei einer Marktkapitalisierung von annähernd 3 Mrd. Dollar relevant. Das Unternehmen suchte dringend liquide Mittel: Also – hier werden sie kommen. Dass damit nicht die Zukunft gerettet ist, liegt auf der Hand. Denn noch immer produziert der Konzern hohe Verluste. Allein im laufenden Jahr soll es einen Verlust von ca. 700 Millionen Dollar geben. Das wäre im Endeffekt mehr als das, was die Börsen an sich erwartet haben.

Jüngst waren die Märkte noch davon ausgegangen, der Titel würde nur knapp 500 Millionen Dollar im laufenden Jahr verlieren. Die Aussichten hängen also offenbar vor allem an den Investitionen – und dem Kredit – in den USA. Davon lassen sich die Märkte nicht schrecken. Plug Power hat immerhin jüngst den Schritt in Richtung des GD100 geschafft. Das wäre ein erstes wichtiges Signal im Kampf um deutlich steigende Kurse.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 10.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

