Plug Power-Aktie: Aus die Maus?

wie aus dem Nichts hat nach Nel Asa nun auch die Aktie von Plug Power am Mittwoch noch massiv nachgegeben. Dem Abschlag von fast -3 % am Dienstag folgte nun ein Abschlag von gut -5 % am Mittwoch. Damit ist die Aktie nun auf dem Weg nach unten – und zwar im Zweifel sehr tief. Zur Erinnerung: Erst im Frühwinter hat die Aktie mit damals 3,01 Euro den tiefsten Kurs des Jahrzehntes erreicht. Die Notierungen fallen vor allem ohne nähere Begründung – das ist an sich besonders besorgniserregend.

So zeigt sich, dass der Markt mehr spekuliert als zu investieren. Derzeit ist die Aktie klar auf dem Weg dazu, die leisen Hoffnungen, einen Aufwärtstrend etablieren zu können, wieder zu zerstören. Die Notierungen sind in jeder Dimension im Abwärtstrend. Auf der anderen Seite bleibt der Hinweis, dass der Titel auch aus der Sicht von Analysten zu beurteilen ist – die durchaus Gewicht haben. Nach der Zusammenfassung auf und von Marketscreener hat die Aktie bei jenen Analysten noch ein Kursziel von gut 96,10 %.

Plug Power: Das wird schwierig

Die andere Frage ist oder wäre, wie ernst solche Kursschätzungen noch zu nehmen sind. Denn Plug Power ist damit weiterhin auf dem Weg, jenseits irgendwelcher wirtschaftlicher Erholungen zu agieren. Ende Januar 2023, vor fast einem Jahr, ist oder war das Unternehmen schon an die Öffentlichkeit getreten und hatte in einer Vorabmeldung eingeräumt, das Jahresergebnis 2022 werde in verschiedenen Punkten schlechter als gedacht.

Die Befürchtung zahlreicher Beobachter ist, dass dies auch in diesem Jahr bezogen auf 2023 der Fall sein kann. Noch kurz vor Bekanntgabe der Zahlen zum 3. Quartal 2023 hatte Plug Power bestätigt, einen Umsatz in Höhe von 1,2 Mrd. Dollar erwirtschaften zu wollen. Seither kamen indes keine neuen oder bestätigenden Nachrichten, die dieser Überzeugung neue Nahrung geben könnten. Vielmehr ist der Konzern seiner eigenen Ansicht nach quasi ein Opfer der US-Politik. Die Subventionen aus dem IRA, dem “Inflation Reduction Act”, würden viel zu gering ausfallen, so ließ Konzernchef Andy Marsh mit Blick auf seine potenziellen Kunden wissen.

Das deutet auch an, dass Plug Power mit den Umsätzen, dem Verkauf von Elektrolyseuren also, nicht ganz zufrieden ist. Der Markt scheint eben dies zu befürchten – der Abwärtstrend ist geradezu fatal. Das Minus der vergangenen sechs Monate liegt gegenwärtig bei -60 %. Viel zu viel, um hierauf noch zu vertrauen, so die Meinung von Beobachtern.

Nur Analysten bleiben wacker bei ihren Erwartungen – oder korrigieren diese nicht. Der Zielkurs liegt demnach bei 8,24 Dollar – dies wären annähernd 7,50 Euro. Eine stolze Vorgabe ist dies jedenfalls!

