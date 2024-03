Plug Power: Die 3er-Marfke wartet!

Die Amerikaner von Plug Power werden an den Börsen ersichtlich wieder schwächer. Am Donnerstag verlor der Titel am Markt erneut -0,8 %. Die Notierungen sind damit nur noch durch die Marke von 3 Euro nach unten geschützt. Der Titel hat damit seit Jahresanfang einen Abschlag in Höhe von -23 % hinnehmen müssen. Dies wiederum ist inzwischen ein Signal, da Plug Power selbst die vor Wochen verkündete Darlehenszusage durch das US-Finanzministerium offenbar nicht mehr nutzt. Der Titel ist auf dem Weg nach unten wieder fast so schwach wie nach dem Herbst 2023.

Plug Power: Was gibt es als nächstes?

Eines der großen Probleme wird jetzt sein, dass nicht mehr viel neues kommt. Der Titel hat seine Chance, die Zahlen zum vergangenen Jahr, bereits hinter sich. Die Impulse lassen nach, der Abverkauf ist ausweislich der Handelsvolumina erheblich. Es wäre überraschend, wenn sich das Blatt noch rasch wendet.

