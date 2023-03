Plausibel, aber falsch

Aus der Reihe tanzt in dieser Hinsicht Gold, das allerdings auch nicht zur Spitzengruppe der ersten beiden Monate gehört. Per Saldo konnte es seit dem Jahreswechsel, gemessen in US-Dollar, nur +0,49% zulegen, was vor allem an der schwachen Februar-Performance liegt. Angesichts von Krieg und Inflation ist das ein enttäuschendes Ergebnis. Dass der Dow Jones sogar in das kleine Lager der Verlierer wechselte, liegt ebenfalls an der Februar-Performance. Bislang der Verlierer des Jahres ist übrigens das Rohöl, was angesichts der Rahmenbedingungen von Energieknappheit und Krieg bemerkenswert ist.



Zumindest beim Öl gibt es aber eine plausible Erklärung. Der Kurs des WTI-Futures erreichte kurz nach der Ukraine-Invasion sein Bewegungshoch und bröckelte seither unter Schwankungen wieder ab, inzwischen sogar auf ein Niveau, das unterhalb der Preise aus der Zeit vor der Invasion liegt. Offenbar hat sich die Perspektive der Marktteilnehmer unmittelbar nach dem russischen Einmarsch stark auf mögliche Knappheiten in der Ölversorgung verengt. Solche Fixierungen sind aber selten nachhaltig. So scheiterte bereits im Juni 2022 der zweite Anlauf auf die Spitzenpreise von Anfang März 2022. Seitdem geht es mit Unterbrechungen bergab, obwohl es an Argumenten für anziehende Kurse auch weiter nicht mangelt.