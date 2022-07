Platin und Uran sind wichtige Rohstoffe im Energiesektor

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Energie ist gerade das Thema der Stunde. Uran dient der Energieerzeugung und Platin wird in Brennstoffzellen verbaut

Nachdem Uran für nachhaltig erklärt wurde und Uran wieder angesichts drohender Energieengpässe ins Rampenlicht gerückt ist, sollten Anleger diesen Rohstoff nicht außer Acht lassen. Im Fall der Elektromobilität mit Stromzufuhr ist Uran als Einsatzrohstoff für Kernkraftwerke wichtig. Denn weltweit dürfte über lange Zeit die Stromerzeugung weiterhin zu einem gewissen Anteil aus Kernenergie betrieben werden. In Sachen Klimawandel punktet die Atomenergie und dass sie wieder an Ansehen gewonnen hat, kann man auch daran ablesen, wie sich der Uranpreis in der letzten Zeit entwickelt hat. Nicht auf der Erzeugerseite, sondern mehr bei der Energieverwendung ist Platin von Bedeutung. Platin ist der Rohstoff bei der Brennstoffzellen-Technologie. Platin befindet sich in den Brennstoffzellen und auch in den Katalysatoren. Auch wenn die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Entwicklung langsam vorangeht, Einiges ist zu Lande oder zu Wasser bereits mit Wasserstoffantrieb unterwegs, beispielsweise Wasserstoffbusse. Irgendwann wird die Zeit der Verbrennungsmotoren zu Ende sein. Die Elektromobilität braucht Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Kupfer, nur um Beispiele zu nennen.





Investoren, die an die Kernenergie und an die Wasserstoff-Technologie glauben, sollten sich als mögliche Depotbeimischung Consolidated Uranium oder Labrador Uranium näher ansehen. Consolidated Uranium besitzt Uranprojekte in Kanada, Argentinien, Australien und in den USA. Durch eine Partnerschaft mit Energy Fuels kommen noch Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado dazu. Labrador Uranium exploriert Uranprojekte in Labrador, Kanada. Fast 140.000 Hektar aussichtsreiches Uranland stehen so im Fokus.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



