Platin für grünen Wasserstoff

Platin wirkt als Katalysator in Brennstoffzellen und profitiert damit von der grünen Revolution

Allen voran setzen Länder wie China und Indien auf die Wasserstofftechnologie, die besonders effektiv im Schwerlastverkehr zum Einsatz kommen kann. Das weiße Metall könnte daher zum äußerst gefragten Rohstoff werden. Denn Wasserstoff kann ein wichtiger Bestandteil der Energiewende sein. Es zeichnet sich auch schon ein Angebotsdefizit ab, was sich auf den Preis für das Metall auswirken wird. Über die Höhe des Defizits gibt es verschiedene Meinungen. Jedenfalls hat sich der Angebotsüberschuss des letzten Jahres in ein Defizit verwandelt. Für die Herstellung von grünem Wasserstoff könnten bis Ende des Jahrzehnts laut Prognosen die Menge von 2,7 Millionen Unzen Platin notwendig werden, so das World Platinum Investment Council (WPIC). Die Gesamtnachfrage nach Platin hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund eine Million Unzen erhöht. Davon stammen zwölf Prozent aus der Autoindustrie und rund 17 Prozent aus der übrigen Industrie. Insgesamt kommen zirka 40 Prozent des Platinbedarfs aus der Autoindustrie. Palladium wird zunehmend vom Platin in Katalysatoren von Benzinmotoren ersetzt. Rund 40 Prozent des Platins kommen übrigens aus Russland. Groß im Geschäft in Sachen Platin (auch Palladium und Gold) ist Sibanye-Stillwater. Die Projekte liegen in Südafrika sowie in Nord- und Südamerika.

Da könnte ein Investment in Sibanye-Stillwater keine schlechte Idee sein. Oder man setzt auf ein etwas anderes Unternehmen im Bergbaugeschäft, nämlich Queen’s Road Capital Investment. Es handelt sich um ein Finanzierungsunternehmen, das Investitionen in Rohstoffunternehmen tätigt. Dabei wird besonderer Wert auf Unternehmen gelegt, die entweder schon produzieren oder kurz vor der Produktion stehen und sich in sicheren Ländern befinden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und Queen’s Road Capital Investment (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/).

