Platin: Warum sich die Kurse jetzt schwertun

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute gilt mein Blick dem Basismetall Platin. Eine Feinunze Platin kostet am Mittwoch, 31. Januar 2024 (19:50 Uhr MEZ) 925,28 USD (+/0%).

Das Basismetall Platin besitzt als Edelmetall eine hohe Dichte und gilt als schmiedbares, dehnbares grauweißes »Übergangsmetall« mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit. Platin kommt in der Automobilindustrie für Abgaskatalysatoren zum Einsatz, ebenso bei der Schmuckherstellung.

Zum Hintergrund Weltweite Konjunktursorgen und ein Nachfragerückgang in der Automobilindustrie lasten derzeit auf den industriellen Edelmetallen wie Palladium und Platin. Der Trend hin zur E-Mobilität verstärkt diesen negativen Trend.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf von Platin auf Wochenbasis. Nach einem bisherigen Monatstief bei 878,79 USD je Feinunze versuchen sich die Preise an einem Comeback. Dieser führte Platin in der ersten Wochenhälfte bis auf 936,58 USD. Dort wird die Luft dünner: bei 946 USD verläuft die (leicht) fallende 200-Tagelinie, die dem Platin-Preis ein Widerstand sein dürfe. Auch lässt sich im Wochenchart ein Abwärtstrend (A) herleiten. Die Indikatoren-Analyse fällt weitgehend neutral aus.

Die Prognose Das übergeordnete Trendverhalten beim Platin-Preis bezeichne ich als »seitwärts/abwärts« orientiert. Die für Chartisten relevanten Schlüsselmarken sehe ich bei derzeit 946/950 USD (Widerstand) und 879 USD (Unterstützung). Aus fundamentaler Sicht spricht derzeit herzlich wenig für eine schnelle und nachhaltige Aufwärtsbewegung. Platin bleibt damit primär ein Vehikel für kurzfristig orientierte Trader.

