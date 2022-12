Platin: Saisonal wieder gefragt

Die Aufwärtsbewegung der letzten Monate war geprägt von hoher Volatilität, dies geschah allerdings im Zuge eines Bodenbildungsprozesses. Dieser konnte mit dem Sprung über die dafür notwendige Triggerlinie abgeschlossen werden, nun formiert sich offenbar ein Folgekaufsignal im Chart.

Praktisch die ganze Zeit aus Mitte dieses Jahres nutzten Investoren dafür, um in einem Abwärtstrend beim Platin-Future einen Boden auszubilden, dies geschah zwischen den Kursmarken von 824 und 972 US-Dollar. Nachdem schließlich Anfang November ein Sprung über die für ein Kaufsignal notwendige Triggerlinie um 972 US-Dollar gelungen war, konnte nur wenig später ein Verlaufshoch bei 1.059 US-Dollar markiert werden. Seither schwankt das Industriemetall in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne grob seitwärts, was auf ein symmetrisches Dreieck und damit potenzielles Folgekaufsignal schließen lässt.

Technisch sauberer Chart

Der aktuelle Bereich zwischen 972 und grob 1.050 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, erst bei einer positiven Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einem Kurssprung darüber dürfte eine zweite größere Kaufwelle entstehen und den Platin-Future in Richtung 1.146 und 1.177 US-Dollar vorantreiben. Dadurch würde auch der im Sommer aufgebaute Boden weiter an Bedeutung gewinnen und würde langsam mittelfristige Signale zulassen. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 952 US-Dollar sollte dagegen tunlichst vermieden werden, dies könnte nämlich mit einer Negierung des kürzlich aufgestellten Bodens einhergehen.

Platin-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.044 // 1.059 // 1.095 // 1.146 US-Dollar Unterstützungen: 1.011 // 1.000 // 983 // 972 US-Dollar

Fazit

Notierungen oberhalb von 1.050 US-Dollar würden Hinweise auf eine positive Auflösung des symmetrischen Dreiecks liefern, Zugewinne an 1.104 und darüber 1.146 US-Dollar könnten dann die Folge sein. Wer hiervon überdurchschnittlich profitieren möchte, könnte sich beispielshalber das mit einem Hebel von 11,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB0DQ9 etwas näher ansehen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt nämlich eine Renditechance von 125 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 19,06 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von vorläufig 1.013 US-Dollar nicht überschreiten. Entsprechend würde sich im Schein hieraus ein Stopp-Kurs von 6,52 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MB0DQ9

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,04 - 0,24 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 947,3954 US-Dollar

Basiswert: Platin-Future KO-Schwelle: 947,3954 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.029,15 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 19,06 Euro Hebel: 11,8

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.