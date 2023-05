Platin: Bären in der Mehrzahl

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Vor dem Hintergrund sich weiter eintrübender Konjunkturaussichten geben auch für die Industrie wichtige Metalle deutlich nach, allen voran der Platin-Future. Dieser unterschritt zur Wochenmitte nämlich ein wichtiges Unterstützungsniveau und hat dadurch ein neuerliches Verkaufssignal nach einem vorherigen Aufwärtstrendbruch aktiviert.

Übergeordnet beschreibt der Platin-Future zwischen 824 und grob 1.146 US-Dollar seit nunmehr Juli 2021 eine grobe Seitwärtsbewegung, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Nach einem letzten Test der oberen Begrenzung und einem dazugehörigen Jahreshoch bei 1.133 US-Dollar drehte das Industriemetall zur Unterseite ab und brach Mitte Mai seinen vorherigen Aufwärtstrend. Zur Wochenmitte ging es dann schließlich unter 1.050 US-Dollar und damit eine kurzzeitig wichtige Unterstützung der letzten Wochen talwärts, nun durften Bären das Spielfeld eine Zeit lang dominieren.

Trendwechsel vollzogen

Das Verlassen der markanten Unterstützungszone um 1.050 US-Dollar hat nun unmittelbares Korrekturpotenzial zunächst auf den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 998 US-Dollar freigesetzt, denkbar wäre sogar ein Abschlag auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement verlaufend um 992 US-Dollar. Erst dort wird sich zeigen, ob Käufer genug Kraft für einen Trendwendeprozess aufbringen können. In wirklich bullisches Fahrwasser würde Platin jedoch erst oberhalb von 1.146 US-Dollar zurückkehren, in der Folge könnten Kursgewinne an 1.177 und darüber sogar 1.219 US-Dollar aufkommen.

Platin-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.035 // 1.050 // 1.066 // 1.079 US-Dollar

Unterstützungen:

1.021 // 1.014 // 998 // 992 US-Dollar



Fazit

Prinzipiell könnte auch ein direktes Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA79M6 mit einem Ziel bei 992 US-Dollar angestrebt werden. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Kursniveau aus beträgt 21 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 17,17 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von 1.050 US-Dollar noch nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 11,79 Euro ableiten.

