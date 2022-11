Pioneer Natural Resources Co: mit nächsten Ölpreis-Rallye nach oben?

Bullenflagge zum 20er-EMA. Der Öl- und Gas-Explorer übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose an. Pioneer Natural Resources (PXD) jetzt kaufen? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: PXD ISIN: US7237871071

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Unternehmen aus Texas steht mit einem Minus von 3 Prozent im Halbjahresminus. Charttechnisch interessant ist jedoch der Rücksetzer in Form einer Bullenflagge zum 20er-EMA. Bei einem erneuten Anstieg der Notierungen an den Energiemärkten wäre ein Bounce in Richtung des Pivot-Hochs ziemlich wahrscheinllich.

Chart vom 03.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 255.64 USD





Meine Expertenmeinung zu PXD

Meinung: Das Unternehmen besitzt Anteile am westtexanischen Spraberry-Ölfeld, das lange Zeit als unwirtschaftlich galt. Auf Grund der gestiegenen Energiepreise und neuer Explorationsmethoden hat sich das jedoch grundlegend geändert. Der Gewinn für das dritte Quartal fiel, u. a. als Folge der Sanktionen gegen Russland, besser aus als erwartet. Die Rohölpreise haben sich kürzlich von den 14-Jahres-Höchstständen abgekühlt, die Anfang 2022 erreicht wurden, waren aber im Quartal immer noch um mehr als 30 Prozent höher als im Vorjahr, was Produzenten wie Pioneer Natural Resource zugute kam. Nun steht der Winter vor der Tür und die Verbraucher dürften jede Chance nutzen, die Heizöltanks günstig zu befüllen. Die Volatiltät an den Energiemärkten dürfte uns erhalten bleiben!

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup besteht aus dem Trigger über der letzten und dem Stopp Loss unter der vorletzten Tageskerze. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 28. Oktober. Frische Zahlen gibt es am 26. Januar, so dass ein länger laufender Swingtrade ohne Überraschung bei den Earnings denkbar wäre.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PXD.

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von