Pinduoduo: Warten auf den großen Ausbruch

von Manfred Ries

Mittwoch, 14. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute geht es mal wieder nach China – es geht um den Basiswert Pinduoduo (WKN: AWJRK6). Die Notierungen zeigen sich seit drei Wochen bereits innerhalb einer relativ engen Preis-Range – und genau hier und jetzt könnte es spannend werden! Pinduoduo am Mittwoch, 14. September 2022 (20 Uhr MESZ) an der Börse in New York: 69,10 USD (+1,9%).

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Fundamental betrachtet liegt die Pinduoduo-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~23 auf einem fundamental annehmbaren Niveau. Zum Vergleich das KGV(2022e) lag bei ~28,7.

Rückblick: Pinduoduo hatte ich letztmalig am 15. August bei einem Kurs von 51,21 USD besprochen mit der Headline: »Gelingt der Break out«? Ich verwies damals auf den damaligen Widerstand bei 55,40 USD, der zwischenzeitlich überwunden wurde – seit meiner Besprechung ist der Kurs um rd. 42 Prozent gestiegen.

Die Ausgangslage. Dem Sprung aus dem Abwärtstrendkanal sowie im weiteren Verlauf über die 200-Tagelinie im Juni folgte eine mehrwöchige Korrektur entlang dieses gleitenden Durchschnitts. Vor knapp vier Wochen gab führte eine Impulsbewegung zu einem neuerlichen und nachhaltigen Break out nach oben, der die Notierungen bis an den 72,38er-Widerstand führte. Die dritte Woche infolge bereits konsolidieren die Kurse nun auf relativ hohem Niveau.

Wie geht es weiter? Der Abwärtstrendkanal wurde beendet; die 200-Tagelinie nach oben durchstoßen und die 200-Tagelinie ist dabei, gen Norden abzudrehen: Alles in allem charttechnisch relativ gute Voraussetzungen für einen Break out nach oben. Dieser wäre bei Kursen oberhalb von 72,38 USD erfolgt – und würde damit ein grundsätzlich bullisches Signal generieren, zumindest bis zum nächsten Resistance Area.

Doch Achtung: Chinesische Werte sind extrem volatil und auch durch wirtschaftspolitische Entscheidungen aus Peking beeinflussbar. Damit bleiben Chinas Werte weiterhin ganz, ganz heiße Eisen innerhalb der Emerging Markets – aber auch ein Paradies für alle (Day)Trader!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.