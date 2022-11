Pinduoduo: Auf diese Kursmarke kommt es an

von Manfred Ries

Freitag, 18. November 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute geht es mal wieder nach China – es geht um den Basiswert Pinduoduo (WKN: AWJRK6). Die Notierungen zeigen sich bereits die vierte Woche in Folge sehr stark. Am Donnerstag legten die Papiere bereits um mehr als vier Prozent zu. Pinduoduo am Freitag, 18. November 2022 (16 Uhr MESZ) an der Börse in New York: 70,29 USD (-0,4%).

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Fundamental betrachtet liegt die Pinduoduo-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~24,4 auf einem fundamental (noch) akzeptablen Niveau. Zum Vergleich das KGV(2022e) lag bei ~28,7.

Zum Hintergrund. Hoffnungen auf eine Lockerung der bislang strikten Corona-Lockdown-Politik in China bringen chinesische Einzelwerte wieder zurück auf die Agenda der Investoren.

Rückblick: Pinduoduo hatte ich letztmalig am 15. August bei einem Kurs von 51,21 USD besprochen mit der Headline: »Gelingt der Break out«? Ich verwies dabei auf den damaligen Widerstand ~55,40 USD. Seit meiner Besprechung ist der Kurs um ~38 Prozent gestiegen.

Die Ausgangslage. Nach dem Break out über den Abwärtstrendkanal konsolidierten die Notierungen unweit ihrer 200-Tagelinie. Diese wurde vor vier Wochen mit einer »Hammer«-Formation (siehe grüner Pfeil) als Support bestätigt. Die Indikatoren-Analyse fällt positiv aus. Mit aktuellen Kursen ~70,55 USD strebt der Kursverlauf von Pinduoduo auf einen Widerstand zu, der sich ~72,38 USD definieren lässt.

Wie geht es weiter? Die 200-Tagelinie ist dabei, Richtung Norden abzudrehen. Alles in allem charttechnisch hoffnungsvolle Aussichten für einen Break out über den 72,38er-Widerstand. Gelänge der Sprung nach oben, wäre dies ein grundsätzlich bullisches Signal. Auf der Unterseite sehen wir Unterstützungen ~60 USD, sowie entlang des MA(200), aktuell bei ~52,70 USD verlaufend.

Doch Achtung: Chinesische Werte sind extrem volatil und auch durch wirtschaftspolitische Entscheidungen aus Peking beeinflussbar. Damit bleiben Chinas Werte weiterhin ganz, ganz heiße Eisen innerhalb der Emerging Markets – aber auch ein Paradies für alle (Day)Trader – ein Fall für unseren Newsletter!

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.