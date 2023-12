Vor wenigen Jahren war Pinduoduo nur ein Zehntel von Alibaba wert. Jetzt hat die Temu Mutter das chinesische Schwergewicht hinter sich gelassen. Das Unternehmen expandiert in den USA und weiteren Regionen und punktet durch ein preisgünstiges Image.

Die Aktie von Pinduoduo (WKN: A2JRK6, ISIN: US7223041028) hat das Papier von Alibaba (WKN: A117ME, ISIN: US01609W1027) bei der Marktkapitalisierung überholt. Aktuell ist Pinduoduo, der Eigentümer des aufstrebenden E-Commerce-Giganten Temu, an der Börse mit rund 199 Mrd. USD bewertet. Konkurrent Alibaba kommt auf 191 Mrd. USD.

Pinduoduo Aktie hat sich versechsfacht

Der Wechsel der Tabellenposition markiert eine Zeitenwende, die sich lang angekündigt hat. Noch im Oktober 2020 war Alibaba mit mehr als 830 Milliarden USD Marktkapitalisierung eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Pinduoduo war zu dieser Zeit mit rund 110 Milliarden USD nur einen Bruchteil von Alibaba wert. Die Alibaba Aktie aber fällt seit nunmehr drei Jahren, während Pinduoduo im Frühjahr 2022 einen Aufwärtstrend anschlug. Damals kostete die Aktie kurzzeitig 25 USD – heute werden 150 USD gezahlt.

Pinduo ist das Unternehmen hinter der Discount-Retail-App Temu. Der Händler überzeugt die Börse durch rasches Wachstum. Im vergangenen Quartal lag der Umsatz von PDD bei knapp einem Drittel des Umsatzes von Alibaba. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr legte der Umsatz um 94 % zu (Alibaba: 9 %). Dies rechtfertigt in den Augen der Marktteilnehmer offensichtlich eine deutlich höhere Bewertung.

In China gilt Pinduoduo als Plattform, auf der Konsumenten zu günstigen Preisen einkaufen können. Damit hat das Unternehmen in einer Zeit preissensitiver Verbraucher die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Pinduoduo hat ein Netzwerk von Herstellern im preisgünstigen Segment aufgebaut – und kann dadurch insbesondere im Textilbereich die Preise niedrig halten. Alibabas Taobao – das einen stärkeren Marktplatzcharakter aufweist – kann aus Sicht der Kunden hier offensichtlich nicht mithalten.

Hybrides Modell mit preisgünstigem Image

Pinduoduo verfolgt ein hybrides Modell aus Marktplatz und Strukturen mit eigenen Lieferanten, zu denen sehr direkte Beziehungen bestehen. Offenbar mit Erfolg: Morgan Stanley schätzt das Wachstum des auf der Plattform verkauften Bruttowarenwertes in China dritten Quartal um 25 % höher als im Vorjahr. Im Vergleich dazu ist der Onlinehandel in China insgesamt nur um 5 % gewachsen.

Auf internationalen Märkten ist Pinduoduo als Temu bekannt. Vor einem Jahr ging die Marke in den USA an den Start – und hat bereits jetzt mehr als 50 Millionen aktive Nutzer pro Monat (Daten: Sensor Tower). Allerdings scheint die Dynamik des Wachstums nachzulassen. In diesem Quartal liegt die Zahl der aktiven Nutzer den USA offenbar um 6 % niedriger. In anderen Weltregionen –Temu expandiert unter anderem im Nahen Osten – sind die Wachstumsraten jedoch weiterhin hoch.

Goldman Sachs schätzt den Umsatz von Temu im dritten Quartal auf 6,5 Milliarden USD – doppelt so viel wie im Vorquartal. Die Investmentbank geht davon aus, dass Temu im vergangenen Quartal rund 28 % des PDD Umsatzes ausmacht.

Operative Marge sinkt: Werden Preiskämpfe für Temu zum Problem?

Temu ist möglicherweise noch nicht profitabel. Dafür spricht die Entwicklung der operativen Marge von Pinduoduo im letzten Quartal. Diese sank von 29 % im Vorjahr auf 24 % – ein Indiz für einen neuen Kostenfaktor. Dennoch konnte Pinduoduo im letzten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 60 % vermelden.

Die Marktbewertung preist ein, dass das erfolgreiche Konzept in China auch in anderen Ländern funktioniert. Bis dahin sind noch einige Herausforderungen zu bewältigen. So sind die Kosten für Lieferung und Marketing in den Industrieländern höher als in China. Außerdem dürfte die Konkurrenz reagieren. Harte Preiskämpfe könnten den Druck auf die Gewinnspannen erhöhen.

Dennoch sind Analysten ausgesprochen optimistisch. Aktuell gibt es 37 Kaufempfehlungen bei keiner Verkaufsempfehlung. Sollten sich die Prognosen zum Gewinnwachstum bewahrheiten, sind weitere Kurssteigerungen denkbar.

Das Wall Street Journal ist sich jedenfalls sicher: „Der Aufstieg der chinesischen Muttergesellschaft von Temu wird den E-Commerce umgestalten“.

