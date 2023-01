Pinduoduo-Aktie: Kurse bald wieder dreistellig?

Mittwoch, 11. Januar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Anleger: die …

...Emerging Markets! Heute geht es nach China und dort zum Basiswert Pinduoduo (WKN: AWJRK6). Die Notierungen glitten performancestark ins neue Jahr. Pinduoduo am Mittwoch, 11. Januar 2023 (16 Uhr MESZ) an der Börse in New York: 93,51 USD (-0,6%).

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Fundamental betrachtet liegt die Pinduoduo-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~24,8 auf einem (noch) akzeptablen Level. Zum Vergleich: Das KGV(2022e) lag bei ~28,7. Die Marktkapitalisierung liegt umgerechnet bei gewaltigen rd. USD 119 Mrd.

Zum Hintergrund. Die Lockerung der bislang strikten Corona-Lockdown-Politik in China tragen chinesische Aktien zurück auf die Agenda internationaler Investoren.

Rückblick: Pinduoduo hatte ich bereits am 15. August 2022 bei einem Kurs von 51,21 USD besprochen mit der Headline: »Gelingt der Break out«? Ich verwies dabei auf den damaligen Widerstand ~55,40 USD. Seit meiner Besprechung ist der Kurs um ~80 Prozent gestiegen.

Die Ausgangslage. Nachdem im November bereits eine Abwärtstrendlinie (A) nach oben durchbrochen wurde, ging es relativ zügig bis auf 99,30 USD. Auch der einstige Widerstand ~80 USD wurde von den Bullen mit Bravour gemeistert. Jetzt aber wartet mit der 100-USD-Preislinie eine weitaus härtere Hürde auf die Notierungen! Zumal: In der kurzfristigen Chartbetrachtung gelten die Pinduoduo-Kurse zwischenzeitlich bereits als überkauft – der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs und seiner 200-Tagelinie beträgt aktuell ~60 Prozent.

Die Prognose. Die 200-Tagelinie strebt steil nach oben und zeugt damit von einem intakten Aufwärtstrend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Nun richten sich die Augen auf die psychologisch bedeutsame Kursmarke von 100 USD. Gelänge der Sprung nach oben, wäre dies ein grundsätzlich bullisches Signal. Auf der Unterseite sehen wir eine solide Unterstützung ~73 USD, sowie entlang des MA(200), aktuell bei ~60 USD verlaufend.

Doch Achtung: Chinesische Werte sind extrem volatil und auch durch wirtschaftspolitische Entscheidungen aus Peking beeinflussbar. Damit bleiben Chinas Werte weiterhin ganz, ganz heiße Eisen innerhalb der Emerging Markets – aber auch ein Paradies für alle (Day)Trader – ein Fall für meinen Newsletter!

Soweit für heute– bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

