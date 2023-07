Phosphat - ein begehrter Rohstoff

Vor kurzem erregte ein riesiger Phosphatfund in Norwegen Aufsehen. Da fragen sich einige sicherlich warum

Es sind rund 70 Milliarden Tonnen Phosphatgestein, die jetzt entdeckt wurden. Laut offiziellen Schätzungen ging man vor kurzem noch davon aus, dass die globalen Phosphatreserven 71 Milliarden Tonnen betragen. Phosphat gehört zur Düngerproduktion und ist damit weltweit gefragt, denn der Nahrungsbedarf wächst mit der zunehmenden Weltbevölkerung. Aber der Rohstoff wird noch für etwas anderes Wichtiges gebraucht, nämlich für die Herstellung von Solarzellen und im Bereich der Elektromobilität. Phosphat enthält viel Phosphor und der Fund ist bedeutend, denn Phosphat ist knapp im Euroland. Der norwegische Fund könnte laut Schätzungen den globalen Bedarf für Batterien und Solarzellen für gut 100 Jahre decken, manche gehen von weniger aus, aber dennoch ist der Fund eine Sensation. Düngemittel sind stark im Preis gestiegen, schuld ist daran auch der Angriff Russlands auf die Ukraine, weil in Russland die größten Phosphatvorkommen existieren. Die Versorgung aus Russland ist nun eingeschränkt.

So steht der Fund für die ersehnte Unabhängigkeit von den Rohstoffen anderer Länder. Zirka 45 Millionen Tonnen Phosphor braucht die Welt jährlich. Neben Phosphat fand man in Norwegen zudem noch Titan und Vanadium, mit Vanadium wird Stahl verstärkt. Zurzeit wandern etwa 90 Prozent des Phosphors in die Düngemittelproduktion. Neben Phosphor ist Kali der Rohstoff für die Düngemittel. Kali gibt es in Kanada und beispielsweise in hervorragender Qualität im bergbaufreundlichen Gabun in Afrika. Hier entwickelt Millennial Potash sein Kaliprojekt Banio. Auch beim Kali gibt es Sanktionen gegen das Produktionsland Russland. Phosphat und Vanadium besitzt Green Shift Commodities in seinen Projekten in Kolumbien und Argentinien, neben Nickel, Lithium und Uran.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/