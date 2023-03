Philips: Kriegt der Medizintechnik-Konzern jetzt die Kurve?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Firmenübernahmen und die Entwicklung eines Röntgengeräts sorgen für rote Zahlen bei Philips (PHIA). Jetzt trotzdem einsteigen?

Symbol: PHIA ISIN: NL0000009538

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Philips-Aktie wurde seit dem Allzeit-Hoch im April 2021 massiv abverkauft. Im Halbjahresvergleich ist immer noch ein Kursverlust von rund 11 Prozent zu verzeichnen. Nun gibt es nach dem Tief im vergangene März wieder eine Folge höherer Tiefs und nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch zum 50er-EMA eine markante Umkehrkerze.

Chart vom 13.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 15.594 EUR

Meinung: In den letzten Jahren hat sich der ehemals breit aufgestellte Elektrokonzern stark umstrukturiert und fokussiert sich nun hauptsächlich auf den Bereich der Medizintechnik. Dies geschah durch die Entwicklung von Röntgengeräten und diverse Unternehmensübernahmen in dieser Branche. Diese Aktionen waren nicht gerade billig. Philips lieferte im Geschäftsjahr 2021/22 ein Umsatzplus von fast 4 Prozent unter dem Strich blieben aber rote Zahlen, so dass der Vorstand sich beim jüngst verkündeten Jahresbericht leicht zerknirscht zeigte. Charttechnisch könnte hingegen die Wende geschafft sein. Die Dividende bleibt dennoch stabil bei 0.85 EUR pro Aktie.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über letzten Tageskerze und den Stop Loss etwas unter dem Tief von gestern und somit unter der 50-Tagelinie.Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 30. Januar. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 24. April, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade ins Konzept passen würde.Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in PHIA.

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2023

