Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begibt einen Pfandbrief

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begibt einen neuen Pfandbrief. Der Pfandbrief hat ein Emissionsvolumen von 300 Millionen Schweizer Franken und wird am 10.06.2032 fällig. Die Pfandbriefbank bezahlt einen Nominalzinssatz von 1,375%. Die Zinsen werden im jährlichen Turnus ausbezahlt. Die Inhaber dürfen sich am 10.06.2023 über die erste anteilige Zinszahlung freuen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 5.000 CHF in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 CHF. Moody’s vergibt für die Pfandbriefbank ein Aaa Rating.