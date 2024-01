Petrobras: Warum Chartisten diese Aktie im Visier haben

Montag, 8. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen im neuen Börsenjahr – und los geht’s mit einem ganz heißen Basiswert aus Brasilien! Was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der brasilianischen Öl-Company Petroleo Brasileiro S.A. – kurz: Petrobras genannt – (WKN: 615375). Der Preis von Petrobras am Montag, 8. Januar 2024 (20:20 Uhr) am Handelsplatz New York: 15,60 USD (-1,7%).

Zum Hintergrund Der Ölpreis hadert weiterhin mit seiner Preismarke um 80 USD; an einen flotten Break out ist vorerst irgendwie nicht zu denken. Dafür aber präsentiert sich der brasilianische Öl-Konzern Petrobras ausgesprochen stark. Ein Fass Rohöl der Sorte Brent Crude kostet am Montag 76,13 USD (-3,3%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Petrobras-Kursverlauf auf Monatsbasis an der Börse in New York. Die letzte Kerze visualisiert damit die Kursentwicklung der Petrobras-Aktie seit Jahresbeginn. Und da steht nicht nur ein Plus zu Buche (seit Jahresbeginn: bis zu +3,3%), sondern auch ein potenzieller Ausbruch über eine langjährige Preislinie. Ich spreche von der Preislinie 15,75 USD, die sich bis ins Jahr 2018 als Widerstand zurückverfolgen lässt und im obigen Chartbild schön erkennbar ist. Dieser Ausbruchsversuch aber geht mit einer zwischenzeitlich überkauften Marktsituation einher – der rot schraffierte Bereich des Slow-Stochastik-Indikators zeugt davon. Wie geht es jetzt weiter?

Die Prognose Die Ausgangslage bei Petrobras ist grundsätzlich als positiv zu bewerten; der übergeordnete Aufwärtstrends bleibt intakt. Davon zeugen nicht zuletzt die stark ansteigende 200-Tagelinie sowie der positive Verlauf des MACD-Trendfolgeindikators. Die angesprochene überkaufte Marktsituation aber ruft Anleger zur Umsicht auf: Kurzfristig ist mit Gewinnmitnahmen zu rechnen! Die für Chartisten relevanten Schlüsselmarken lege ich zu Wochenbeginn auf 16 USD (Widerstand) und auf 13,50 USD (Unterstützung). Mit ansteigenden Öl-Preisen aber wäre durchaus mit einem Break out über die 16 USD-Preislinie zu rechnen – ich halte Sie auf dem Laufenden!

Ein Rückblick Petrobras hatte ich für Sie an dieser Stelle bereits am vergangenen 18. August 2023 besprochen. Kurs damals: 12,57 USD. Meine positive Einschätzung trug Früchte: um rund 25 Prozent ist der Aktienkurs seither gestiegen. Wer damals mit dabei war: ziehen Sie Ihren Stop-Losskurs an!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit und – einen guten und erfolgreichen Start ins neue (Börsen)Jahr!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader