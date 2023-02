Petrobras: So nachhaltig ist der »Break out« wirklich

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

von Manfred Ries



Donnerstag, 16. Februar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Rohöl!

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der brasilianischen Öl-Company Petroleo Brasileiro S.A. (WKN: 615375). Der Barrel-Preis für Rohöl knickte zuletzt wieder ein und notiert am Donnerstagmorgen ~85,95 USD. Dafür aber zeigen sich mir die Notierungen des brasilianischen Öl-Titels extrem fest: Die Kurse von Petroleo Brasileiro bewegten sich in den vergangenen Handelstagen weitgehend unverändert auf hohem Niveau. Der Preis von Petrobras am Mittwoch, 15. Februar 2023 zum Handelsschluss am Börsenplatz New York: 10,28 USD (-0,3%).

Die Company

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs ist damit grundsätzlich auch von der Ölpreisentwicklung abhängig. Als KGV(2023e) wird seitens meiner Datenbank ein Wert von ~3,1 genannt: eine attraktive Größe für einen internationalen Ölkonzern wie Petrobras; damit kann ich als Equity-Analyst gut arbeiten! Die Dividendenrendite beläuft sich, laut Datenbank, auf einen zweistelligen Prozentsatz – vor Steuer(n), versteht sich.

Die Ausgangslage

Bodenbildung oder nicht? Das fragen sich Technische Analysten beim Blick auf den Wochenchart von Petrobras. Der Break out in der Vorwoche über die psychologisch bedeutsame Kursmarke von 10 USD ist natürlich klar positiv zu bewerten. Hier kam es aber bereits vor drei Wochen zu einem Ausbruchsversuch, der wieder im Sande verlief. Damit darf die Kursmarke ~10,70 USD als nächster Widerstand nach oben definiert werden. Doch selbst bei einem erfolgreichen Durchbruch läge das nächste Target ~11,20 USD. Andererseits zeigen sich die Notierungen als relativ solide unterstützt.

Die Prognose

Das Trendverhalten der Petrobras-Aktie ist übergeordnet noch als negativ zu beschreiben; davon zeugt die noch immer fallende 200-Tagelinie. Als wichtige Schlüsselmarke gilt, nach dem jüngsten Break out, die 10-USD-Kursmarke als Unterstützung; die Preislinie ~11,20 USD gilt als Widerstand. Kurse unterhalb von 9,56 USD wären negativ zu bewerten. Zwischen 9,20 USD und 11,20 USD (200-Tagelinie) bleibt die Aktie primär ein Trading-Objekt.

