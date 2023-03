Petrobras-Aktie: Warum sich die Lage zuspitzt [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":







Freitag, 3. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: weiterhin die Commodities!

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der brasilianischen Öl-Company Petroleo Brasileiro S.A. – kurz: Petrobras genannt – (WKN: 615375). Hier kam es im Wochenverlauf zu einer charttechnisch kritischen Bewegung! Der Preis von Petrobras am Freitag, 3. März 2023 am Handelsplatz New York: 9,72 USD (+2,1%).

Zum Hintergrund

Der Barrel-Preis für Rohöl (Brent Crude) konnte im Wochenverlauf weiter zulegen. Damit hat sich die 80-USD-Marke einmal mehr als Support erwiesen. Die kurzzeitige Ausgangslage beim Öl-Preis sieht gut aus, was auch den Öl-Companies zugutekommen dürfte. Brent Crude am Freitag: 84,02 USD.

Die Company

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs ist damit grundsätzlich auch von der Ölpreisentwicklung abhängig. Als KGV(2023e) wird seitens meiner Datenbank ein Wert von ~3,8 genannt: eine attraktive Größe für einen internationalen Ölkonzern wie Petrobras. Die Dividendenrendite beläuft sich, laut Datenbank, auf einen hohen zweistelligen Prozentsatz – vor Steuer(n), versteht sich und auf BRL-Basis.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart von Petrobras auf USD-Basis. Blau gepunktet: die 10-USD-Marke, die ich als psychologisch bedeutsame Schlüsselmarke definiere. Und um eben diese Schlüsselmarke geht es heute: diese wurde nämlich im Wochenverlauf nach unten durchbrochen! Seit sechs Wochen bereits versuchen sich die Notierungen an dieser Marke. Im Wochenchart ebenso ersichtlich: Die noch immer fallende 200-Tagelinie: sie gibt das übergeordnete Trendverhalten vor.

Die Prognose

Der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt, doch die Titel befinden sich in einer potenziell großen Bodenbildung! Als nächsten Widerstand definieren wir die Kursmarke ~9,00/8,90 USD. Ein nachhaltiger Durchbruch nach unten wäre negativ zu bewerten. Auf der Oberseite gilt es – neben besagter Schlüsselmarke ~10 USD –, die Preismarke ~10,70 USD im Auge zu behalten. Die 200-Tagelinie verläuft bei aktuell 11,15 USD. Aus charttechnischer Sicht bleiben die Titel von Petrobras damit ein Trading-Vehikel innerhalb der beschriebenen Widerstände und Unterstützungen.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite